Volverá la 15K de GIS en 2021

“Con el compromiso con la salud y seguridad de nuestros corredores y de la comunidad en general ante la actual contingencia sanitaria en Saltillo y el mundo por Covid 19, el comité organizador de la carrera San Isidro 15k del GIS ha tomado la decisión de posponer la edición 45 para el 2021”, indica el comunicado.

Elanunció la postergación de su carrera 15K, que en este 2020 cumpliríade estar presente entre la comunidad atlética; este es quizá el preámbulo de lo que sucederá con la 21K Coahuila, que sigue en pie.Dicha misiva también indica que, en caso de que el próximo año se decide no competir, el atleta puede traspasar la inscripción, aunque no especifica si habrá reembolso, pero se entiende que los registros de este año tienen su lugar asegurado para el 2021.La carrera estaba puesta para correrse en mayo, pero como estaba en pleno la cuarentena,, presumiendo será en mayo como cada año.La postergación de la carrera es también un futuro no muy lejano para la, pues el incremento de contagios en la ciudad ante la desobediencia cuidadana de permanecer en casa no se acata.Por su parte,y empresa encargada de realizar la carrera GIS, indicó que esta situación era de esperarse por la situación tan compleja que se vive en el país y el mundo.Ante ello se ha adecuado a la nueva normalidad y las formas de organizar carreras, siendo ahora virtuales con la nueva aplicación de ChronoSports para medir tiempos, distancias y lugares del recorrido.De esta manera, Cossío ha visto una oportunidad de que con la aplicación las carreras próximas o que están agendadas para el resto del año se pasen a dicha modalidad, como es el caso dey otra en Ciudad Acuña, en donde se ha aceptado la propuesta.La modalidad es de que cada corredor, desde su lugar de origen, pueda efectuar el trayecto durante cierto periodo registrando por una ocasión en la App el recorrido y de esa manera y definir su tiempo, además de los ganadores.