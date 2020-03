¿Volverá Radcliffe a ser Harry Potter?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En pocas semanas arrancará el rodaje de Animales Fantásticos 3, la nueva entrega de la saga de precuelas de Harry Potter. Un total de cinco películas escritas por J. K. Rowling ambientadas varias décadas antes de la franquicia protagonizada Daniel Radcliffe.



El actor se pronunció (otra vez) sobre su posible –y ansiada para muchos– vuelta al universo de la escritora británica.



Según confesó Radcliffe a Variety, parece que una aparición en forma de flash forward en Animales Fantásticos no está, por el momento, en sus planes.



“No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo que esté deseando. Siento que aquellas películas han pasado página y están bien sin nosotros. Estoy feliz con las cosas tal y como están. Me gusta cómo es mi vida ahora", declaró.



Radcliffe, que dio vida a Harry Potter a lo largo de las ocho entregas de la saga, se ha especializado en los últimos años en un cine más independiente.



“No estoy diciendo que no vaya a volver nunca a ninguna franquicia, pero me gusta la flexibilidad que tengo con mi carrera actualmente", aseguró el actor, que afirma no estar interesado actualmente en "firmar con una saga por varios años".







Radcliffe se encuentra promocionando la comedia negra Guns Akimbo, junto a Escape from Pretoria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.



"Creo que la gente me ha visto interpretando lo mismo durante tanto tiempo que parece que ahora hago millones de cosas nuevas", comentó recientemente el actor en conversaciones con ComicSoon, sobre algunos de sus últimos papeles.



El reparto de Animales Fantásticos 3 volverá a contar con Eddie Redmayne en el papel de Newt Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindelwald y Ezra Miller como Credence (Aurelius Dumbledore). Alison Sudol, Dan Fogler y Katherine Waterston completan el elenco de esta nueva entrega de una saga que culminará con el duelo entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald en 1945.



Animales Fantásticos 3 llegará a los cines en noviembre de 2021. Sus predecesoras, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald recaudaron un total de más de mil 400 millones de dólares en todo el mundo.