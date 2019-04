Britney Spears se dirigió a Instagram para mandar un mensaje a sus fans y disipar dudas y rumores respecto a su tratamiento de 30 días en una instancia mental.“Hola chicos, sólo paso para reportarme con todos ustedes quienes han estado preocupados por mí. Todo va bien.“Mi familia ha pasado por mucho estrés y pesar últimamente, así que decidí que es tiempo de trabajar en ello. Pero no se preocupen, volveré muy pronto”, dijo en un video.Adjunto a la grabación, la famosa publicó un mensaje en el que detalló algunos problemas por los que tanto ella como su familia han pasado por comentarios y amenazas de externos.“¡Quería decir hola porque las cosas se han salido de control! ¡Wow! Hay rumores, amenazas de muerte a mi familia y mi equipo, y demasiadas cosas locas que se han dicho”, escribió.“Estoy tratando de tomarme un tiempo para mí, pero todo lo que ha sucedido me lo está haciendo más difícil. No crean todo lo que escuchan y leen”.La celebridad aseguró que aunque si situación en estos momentos no es la mejor para ella, está haciendo lo mejor que puede para salir adelante.“Quizás no sepan esto de mí, ¡pero soy fuerte y lucho por lo que quiero! Su amor y dedicación es increíble, pero lo que necesito ahora es un poco de privacidad para tratar con todas las cosas difíciles que la vida ha puesto en mi camino”, se lee en el mensaje.“Si pudieran hacer eso, estaría por siempre agradecida. Los amo”.