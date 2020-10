Volvería el Tecatito a la Liga MX

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Jesús “Tecatito” Corona fue destacado como el mejor jugador de la Primeira Liga de Portugal en su campaña anterior, por su destacada participación con el Porto.







Y después del juego que tuvo con la Selección Mexicana donde fue desequilibrante ante el combinado de Holanda, Tecatito aseguró que no descarta la idea de volver a jugar en la Liga MX en un futuro.



“Lo tengo en mente (volver a la Liga MX), ¿para qué miento? Lo tengo en mente porque es de donde salí, me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos que es lo me lleva a estar más feliz”, reveló el volante en entrevista para TV Azteca.



“Es complicado seguir el futbol mexicano por el horario, pero sí veo los resúmenes, estoy atento a la Liga MX y por supuesto que estoy pendiente”, añadió Tecatito.



Además, el futbolista del Porto dejó abierta la puerta para volver a Rayados de Monterrey, club que lo debutó, pero del que no quedó en muy buenos términos.