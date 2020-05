Volvería Liga MX a finales de junio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hay luz al final del túnel: la gran mayoría de equipos de Liga MX visualizan el retorno a sus instalaciones, para exámenes, entrenamiento y preparación del torneo, a finales de este mes, para buscar arrancar la actividad en la última semana de junio.



Es un secreto a voces, un plan que no puede ser oficial, a falta de que el Gobierno de la autorización para la reactivación, pero que ya está visualizado por los dirigentes de nuestro futbol profesional.



A pesar de la incertidumbre del avance en las cifras de contagios y muertes por el nuevo coronavirus en nuestro país en las siguientes semanas, la Liga MX está lista para el escenario más optimista y sólo espera el banderazo oficial para encender de nuevo la maquinaria.



La idea consensuada es que en la última semana de mayo, los jugadores empiecen a visitar las instalaciones de los clubes a fin de comenzar a hacer los exámenes físicos y tener claro el panorama de cómo regresa cada uno de ellos del periodo de confinamiento ante la pandemia mundial.



Además, se buscan pruebas de contagio para los clubes, el principal problema con el que se han topado ante la escasez que se vive el país.









Sería paulatino



La primera semana de junio será para arrancar con la fase de entrenamientos individuales, es decir, guardando sana distancia entre los futbolistas en las instalaciones de los clubes, divididos en ciclos para no agrupar a tantos elementos, y procurando el mayor tiempo posible el uso de protección como tapabocas. Volver a casa después de cada práctica es la opción más viable.



Avanzar a la etapa de entrenamientos en modo concentración se prevé para la segunda semana, en la que los jugadores ya compartirían más tiempo en la

sede del equipo, incluso algunos clubes podrían mantener al plantel y soltarlo el fin semana.



Para la tercera semana del mes el panorama es que sea utilizada para mantener los entrenamientos y encontrar algunos partidos amistosos, o afinar los aspectos de cancha en interescuadras.



Así, lo ideal es que en la recta final de junio, se planteé el retorno de la Liga MX, con el calendario más extendido que hoy tienen en la mesa, en el que no todas las semanas tienen fechas dobles, que es el peor escenario en lo deportivo, por la inevitable afectación que tendrá el jugador en su rendimiento físico y futbolístico, así como ser propenso a generar lesiones.