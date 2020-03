Votación del Salón de la Fama del Futbol es cancelado por coronavirus

Escuchar Nota

Por la contingencia que se vive ena causa del, la votación para eldel futbol quedó cancelada, se anunció de manera oficial.Los organizadores de la misma anunciaron la cancelación a través de un comunicado en sus redes sociales, por lo que la votación que se realizaría el 27 de abril ahora no tiene fecha.Por la contingencia que se vive en México a causa del COVID-19, la votación para el Salón de la Fama Internacional del futbol quedó cancelada, se anunció de manera oficial., por lo que la votación que se realizaría el 27 de abril ahora no tiene fecha.Lamentablemente la situación de la contingencia mundial no nos permitirá realizar la votación programada para el 27 de abril. Es momento de cuidarnos responsablemente y que las condiciones mejoren”, mencionan.