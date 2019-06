Votan candidatos a Gobernador en BC

Cuatro de los seis candidatos a la Gubernatura de Baja California ya emitieron su voto en distintas casillas de la entidad.El primero en hacerlo fue aspirante del PAN, Óscar Vega Marín, alrededor de las 9:00 horas (tiempo local), en Mexicali."Estamos listos para el resultado de la sociedad, estamos listos para que se concrete en las urnas lo que vimos en la campaña, lo que vimos en la campaña fue un entusiasmo, una confianza en las cosas que estuvimos proponiendo", declaró.Alrededor de las 9:15 horas, Jaime Bonilla, candidato de Morena-PT-PVEM-Transformemos, emitió su sufragio acompañado de su esposa, en Tijuana."Muy contento, vengo con mi esposa, mi compañera de mi vida, ha estado conmigo siempre, no faltaba que me acompañara, estamos muy contentos, ella está muy entusiasma, y nuestros hijos también están muy contentos, todos nuestros amigos, y estoy seguro va a ser un buen día", dijo.Indicó que después de que estén listas las primeras encuestas de salida ofrecerá una conferencia de prensa.Cerca de las 9:25, Jaime Martínez Veloz, del PRD, acudió a su casilla para emitir su voto en Tijuana.A su llegada, acusó que gente ligada a Morena pretende cometer delitos electorales, como ofrecer dinero y cambiar las urnas."Sí sé de gente que pretende hacer algunas mañosadas, espero que sean contenidas por la propia ciudadanía y no pase a mayor", comentó.El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Héctor Osuna Jaime, sufragó alrededor de las 10:00 horas."Todo parece que está bien, la campaña de dos meses fue suficiente, en parte en lo personal hicimos un esfuerzo en transmitir lo que podemos hacer, estoy satisfecho, entonces, ahora le toca decir a los ciudadanos qué quieren", expresó.En esta contienda por la Gubernatura también participan Enrique Acosta Fregoso, del PRI, e Ignacio Anaya Barriguete, del Partido de Baja California (PBC).