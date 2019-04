Votan diputados mañana reforma educativa

Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, informó que existe acuerdo entre los grupos parlamentarios de San Lázaro para que mañana se vote la reforma educativa.Tras una reunión en la SEP, el legislador aseguró que no hay ruptura con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Aunque no dio detalles, Delgado sostuvo que no habrá modificaciones sustanciales al dictamen ya aprobado en comisiones."No hay cambios de fondo", dijo.