Voy a trabajar con mucha humildad y sencillez para llegar al tope: Aquino

Pedro Aquino está de vuelta con León, quizás no en su mejor forma, pero lo importante para el peruano es que el dolor se ha ido.El contención no tenía actividad con el primer equipo desde la fecha cuatro del torneo anterior, precisamente cuando La Fiera comenzó a gestar la histórica racha de 14 victorias consecutivas. Aquino se vio obligado a parar por casi seis meses, debido a un problema de pubalgia, que incluso tuvo que recurrir una operación.Decir que estoy el 100 sería mentir, pero voy a trabajar con mucha humildad y sencillez para llegar al tope, se que pronto puedo estar al parejo de mis compañerosHaber sido llamado a la titularidad en un juego bravo ante, lo ha dejado con el ánimo a tope, “quiero agradecer a Nacho (Ambriz) que me tomó para el once titular, a mis compañeros que siempre estuvieron apoyándome y eso es muy motivante para uno”.Creo que con la semana de trabajo que se viene, con los mismos partidos, podré ir mejorando día con día, igual pienso que el equipo está en buen nivel y a mí me falta ponerme un poco más en forma, pero las ganas están y lo más importante es que ya jugué y no sentí dolor en los aductoresPedro recibió además una visita especial, el profesor Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, situación que lo mantiene en la órbita del representativo inca, “por eso mi deseo es ponerme a punto lo más rápido posible, quedan por ahí más fechas y luego ya podré pensar en volver a la selección”.Cabe destacar que en el campamento esmeralda aun restan por salir de sus respectivas lesiones José Iván Rodríguez y Leo Ramos.Antes de reaparecer con La Fiera, Pedro Aquino disputó dos juegos con la categoría Sub-20, viendo 45 minutos en el primer duelo y 71 en el segundo.