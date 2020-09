Voy a viajar por el país sin protección; no tengo nada que temer: AMLO

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a los "conservadores" que en sus recorridos por el país "no usará guaruras" y viajará sin protección, porque no tiene nada que temer ni nada de que avergonzarse.



Declaró:



'Que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto, no tengo nada de qué avergonzarme'.



Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez; el coordinador de los Programas del Desarrollo, Gabriel García Hernández; el titular del Ejecutivo encabezó la Evaluación de Programas para el Bienestar.



En la exhacienda de Toxpan, el presidente dijo que hay quienes están inconformes de que en su gobierno se entregue apoyos directos a la población porque tienen una "mentalidad colonial, porfirista, según la cual la gente es pobre porque no trabaja, si eres pobre es porque eres flojo porque Dios quiere".



Al contrario, señaló, la pobreza es porque no hay oportunidades y puso como ejemplo a los migrantes que viven en Estados Unidos que ahora envían remesas, las cuales tendrán un record de 40 mil millones de dólares, "lo que demuestra que el mexicano no es flojo".



"Es hasta de burla lo que decían en el periodo neoliberal, no les des pescado, mejor enséñales a pescar ¿y dónde van a pescar si no hay agua, si no hay ríos, si no hay arroyo y si no hay pescado?", dijo.







"¿Qué así se le dice a un animalito que se tiene como mascota oye se le dice a un perrito, a cualquier animalito vete a buscar tus alimentos? No, el dueño, el que quiere a ese animal lo protege y le da de comer ¿por qué a los seres humanos no?, ¿cuál es la misión del gobierno? Lograr la felicidad del pueblo, proteger al pueblo, para eso es el gobierno", afirmo.



En su oportunidad, el secretario del Bienestar, Javier May, destacó que el programa Sembrando Vida ha generado 422 mil 205 empleos permanentes en el país de campesinas y campesinos.



Señaló que para este año se van a sembrar mil 100 millones de árboles, lo que representa el programa de reforestación más grande del mundo y también el programa más importante de generación de empleo del país.



"Con estas acciones Presidente, abatimos dos problemas: la pobreza rural y la degradación ambiental", recalcó.





Con información de El Imparcial