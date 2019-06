Voz de Frida no tiene ningún registro: familia

Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, no existen registros de la voz de Frida. Arturo Estrada Hernández, uno de los Fridos, comentó ya que no es la voz de Frida. ¡Saludos! — Frida Kahlo (@FridaKahlo) 16 de junio de 2019

El trabajo de Frida Kahlo la convirtió en un icono del arte mexicano del Siglo XX, por lo que generó gran impacto la publicación de la primera grabación de la que podría ser su voz, según la Fonoteca Nacional de México.Pero tal parece que la voz que se dio a conocer no corresponde a la de la pintora. A través de la cuenta de Twitter oficial de Kahlo, manejada por su familia y equipo, desestimó la existencia de alguna grabación con la voz de la que fuera pareja del muralista Diego Rivera."Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, no existen registros de la voz de Frida. Arturo Estrada Hernández, uno de los Fridos, comentó ya que no es la voz de Frida. ¡Saludos!", fue la respuesta a un usuario de Twitter.A través de Facebook, Mara Romeo Kahlo compartió imágenes del texto escrito por su tía Frida. "Quiero agradecer como siempre todo el cariño y amor que sienten por mi tía Frida y con ese mismo amor queremos compartir con ustedes un fragmento del texto original de la narración que ha sido compartida para que lo puedan leer y disfrutar. ¡Les mandamos un abrazo cálido!".El audio se trata de la intervención de una mujer durante un perfil radiofónico sobre el muralista Diego Rivera en el programa "El Bachiller", conducido por Álvaro Gálvez y Fuentes.En la grabación se escucha a una mujer leyendo un escrito de Frida Kahlo en 1949 titulado "Retrato de Diego", en el que describía a su marido.Según Pável Granados, director de la Fonoteca, la voz de Frida habría sido grabada en 1953 o 1954. "Esta intervención no está grabada en un estudio, sino en el exterior, con un grabador portátil", confirmó el director de la Fonoteca.Entre las evidencias que permiten afirmar que es la voz de Kahlo se encuentra la aseveración del locutor tras la intervención de la artista. El periodista asegura que quien habla era la creadora mexicana.El audio se habría conseguido el pasado mes de enero, cuando Pável Granados viajó a Huamantla, en el estado de Tlaxcala, donde se encontró con un locutor de W Radio que aseguraba contar con una grabación de Diego Rivera cantando.Tras revisar estos registros sonoros cuando se observó que existía una posible intervención de Kahlo. Justo en este momento comenzaron los estudios del material. Además de los análisis pertinentes, también se preguntó a diversas personas que conocieron a Frida, entre ellas Guadalupe Rivera, hija de Diego, quien confirmó que esa era la voz de la artista. Sin embargo, Esteban Volkov, nieto de León Trosky, expresó dudas al respecto.Pero, al mismo tiempo, los investigadores indicaron que es muy complicado recordar una voz después de más de 60 años sin escucharla. Sobre todo si no es el tono usado habitualmente durante la conversación, como es el caso, ya que Kahlo durante la locución hallada se encontraba declamando un texto.Rina Lazo, sucesora del muralista Diego Rivera, aseguró que la grabación que presentó la Fonoteca Nacional no pertenece a la pintora mexicana.Arturo Estrada, alumno de Kahlo, parte de un grupo conocido como "Los Fridos" también mencionó que la voz no es de Frida.