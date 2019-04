VQueens vuelve a humillar

Otro triunfo y otro rival que ni siquiera las manos metió. VQueens ganó su segundo encuentro de la temporada en un partido soso, al “congelar” por paliza a Vaqueras de Monterrey por 79-0 en la segunda jornada de la WFL.Ya son dos encuentros en donde el conjunto saltillense no recibe puntos en contra, en cambio tiene 147 a favor que lo mantienen como el líder de la competencia.Esto habla del buen momento porque el que pasa Saltillo, así como la falta de competitividad y nivel de juego de los otros equipos de la WFL.Ayer no fue la excepción, Vaqueras no hizo nada más que fallar y fallar, en cambio VQueens hizo lo suyo tanto a la ofensiva como a la defensiva.Valeria Contreras y Gabriela Mata anotaron en cuatro ocasiones cada una, mientras Maritza Jaramillo logró dos. Saira Montalvo lanzó un pase de touchdown a Alondra Pérez, en tanto Mae Marín aportó una anotación más. También hubo un safety de las regias y cinco puntos extra de las locales.El próximo partido de VQueens es hasta dentro de un mes, el 4 de mayo en contra de Rangers de Mérida. Este viernes 12 el cuadro saltillense devuelve la visita a las regias en la Sultana del Norte.