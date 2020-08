Vuela alto Charlie Parker, el pájaro del Jazz Bebop

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Escuchar por primera vez la música de Charlie Parker es lo más cercano que alguien puede estar del Big Bang, ya que es una explosión en donde pueden escucharse “todas las notas del mundo al mismo tiempo”, como detalla Noel Cortés, saxofonista de la Saltillo Big Band, para quien Parker fue la puerta de entrada al universo del jazz, a los 11 años.



Charles Christopher Parker Jr. nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City, hijo de un odontólogo y una maestra de música, quienes le regalaron su primer saxofón a los 13 años. Parker le dedicó al instrumento hasta 13 horas diarias de práctica, llegando a la génesis de lo que sería su estilo marcado por la velocidad y la melodía.



Según explica Cortés, “el estilo de Charlie tiene que ver con desapegarse de los ritmos de las big bands y el swing, porque muchos de los músicos de estas querían desarrollar su instrumento, pero no sus habilidades musicales. Y aunque la música de las big bands es hermosa desde un punto de vista estético, las ideas de Charlie Parker eran mucho más grandes y libres. Eso a mí, personalmente, me alimentó mucho en una época en la que como músico quería aprender algo más complejo, más maduro”.



Abre las alas



El sonido del saxofón de Parker ya anunciaba un nuevo cauce que renovaría para siempre la historia del jazz y de la música. Lo intempestivo de las notas que brotaban de su instrumento e inundaban los oídos de su público en una marea de colores y sensaciones musicales, encontró en el trompetista Dizzie Gillespie su otra parte, con la cual juntos formaron la primera banda de jazz bebop, a partir de 1940.



Así, las canciones que improvisó sobre la melodía se han convertido en estándares de jazz que, versionadas una y otra vez con múltiples arreglos por innumerables músicos, continúan sonando con la misma frescura que hace 70 u 80 años, pero ahora con un mayor aprecio. Ya que en su época, el sonido de Bird no era tan bien visto ni por sus colegas ni por la crítica, aunque el público enloquecía al escucharlo.



“El sonido de Parker no era tan bonito en el aspecto de que no era tan cuidado, como el de Jimmy Dorsey en ese entonces, pero lo más increíble de Parker eran esas ideas que dejaban a un lado la parte estética y la cambiaba por algo emocional.



“Eso convirtió al jazz, para mí, en ese otro lenguaje del solista, porque si bien la música es un lenguaje universal, el jazz está centrado en que el autor de la pieza no existe, sino quien se expresa y manifiesta es el ejecutante, el músico que está tocando. El jazz es algo muy bonito porque es sumamente personal”, agregó Cortés.



Parker no se ganó su apodo Bird (pájaro) por nada, como explica por su parte Martín Delgado, trombonista y director de la Saltillo Big Band, quien define al jazzista como poseedor “de un estilo libre que tendía hacia la improvisación y la melodía, en comparación con la técnica de Glenn Miller, que tenía mucha más importancia en la armonía. Parker, Miles Davis y John Coltrane son las figuras parteaguas del estilo, quienes cambian al jazz”.



Aterriza el bebop



Si bien Parker hizo su primera grabación en 1940, fue hasta cinco años después, en compañía de Gillespie que demostró su talento ante el mundo con la creación de una desaforada pieza musical, frenética y melodiosa. Así, entre la trompeta de Gillespie y el saxofón alto de Parker nació el jazz bebop, un hecho histórico que Cortés relaciona con el descubrimiento de la gravedad.



“Cuando Parker y Gillespie crearon el bebop fue como cuando Isaac Newton vio caer la manzana, porque la improvisación ya estaba ahí, igual que las matemáticas, pero hasta que ellos no las vieron y las hicieron presentes, es que comenzaron a existir y con eso a cambiar el rumbo de la historia.



“Porque Charlie puso en el plano serio todas esas manifestaciones de la armonía, cosas que antes se ignoraban. Él las estudió, las musicalizó y las convirtió en algo que todos los que tocamos jazz, debemos conocer”, apuntó.



Mientras que para Delgado, “tanto Parker como Gillespie comenzaron, con su estilo, a romper los paradigmas que venían de antes. Eso tenía que ver con su fraseo, su articulación, con esa necesidad que improvisar sobre la melodía”.



A 100 años de su nacimiento y a 80 de la creación de un género, Charlie Parker sigue sonando. Muchas veces sin saber que es él, pero eso se debe a que su influencia ha marcado a generaciones, razón por la que muchos lo consideran el músico más importante del siglo 20.