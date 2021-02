Vuela avión de FGR a Mallorca… donde está Ancira

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El único avión de la Fiscalía General de la República con la autonomía para un vuelo trasatlántico aterrizó el pasado lunes en Palma de Mallorca, España, donde Alonso Ancira ya sólo esperaba una fecha para ser extraditado a México.



De acuerdo con el portal electrónico Flight Aware, especializado en el monitoreo de aeronaves en tiempo real, el Bombardier Challeger 605, con matrícula XB-NWD, partió el pasado domingo a las 14:25 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Seis horas más tarde hizo escala en el Aeropuerto de St. John, en Terranova, Canadá, y el lunes a las 10:26 horas aterrizó en Palma de Mallorca.



La página consultada indica que la aeronave saldrá del Aeropuerto de Halifax Stanfield, Canadá, a las 12:35 horas y arribará al AICM a las 16:35 horas de este miércoles. Autoridades de la FGR no confirmaron ni desmintieron que el vuelo trajera de regreso a Ancira.



El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) perdió en diciembre pasado todos los recursos legales para evitar ser extraditado a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.



La Fiscalía le imputa supuestamente haber sobornado con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara a AHMSA la planta "chatarra" de Agronitrogenados, localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz.



La autoridad sostiene que los 273 millones de dólares pagados por Pemex es un precio 10 veces mayor al real.



Pero Ancira y el mismo Lozoya han presentado ante los tribunales documentos que establecen que ese dinero corresponde a los honorarios que pagó AHMSA a Lozoya por unos contratos por servicios de consultoría inmobiliaria.



En caso de que el empresario pise suelo mexicano en las próximas horas, será puesto a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El delito de lavado no contempla la prisión preventiva de oficio, aunque por lo regular la FGR pide imponer la prisión preventiva justificada en casos de extraditados, alegando que existe un riesgo de fuga.



Este avión Bombardier Challeger 605 es el mismo que voló a España y Panamá, para traer de regreso a México a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, respectivamente.



También es la aeronave que trasladó al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán de Ciudad Juárez a Nueva York, al ejecutarse su extradición.



La compra de este avión hoy tiene sujeta bajo proceso a Judith Aracely Gómez Molano, Oficial Mayor de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Karam, por presuntamente haber pagado un sobre precio de más de 3 millones de dólares.