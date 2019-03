Vuela con su auto y cae a un arroyo

Luego de que presuntamente otro vehículo le cerró el paso, una mujer terminó con todo y su coche en el fondo de un canal del fraccionamiento residencial Los Reales, la mañana de este sábado, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones.Fue alrededor de las 8:00 horas cuando Yahaira circulaba hacia el poniente por la lateral del bulevar Nazario Ortiz Garza a bordo de un Volkswagen Bora color blanco y al pasar el cruce con Musa de León sufrió el percance.Dijo que de manera repentina, una Chevrolet Captiva que transitaba sobre los carriles centrales se incorporó a los laterales y le cerró el paso por lo que tuvo que volantear para esquivarla subió a la banqueta.La conductora derribó un poste de madera y salió disparada hacia el fondo del arroyo, por lo que tuvo que ser valorada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de consideración.El presunto responsable, identificado como Pedro Manuel Cruz, de 28 años, aseguró que al no impactar al auto de la mujer, el accidente no era su responsabilidad.Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de tomar conocimiento del percance, el cual fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para que deslinden responsabilidades.