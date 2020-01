Vuela entre beats

Saltillo, Coah.- “Soy casi un poeta y también busco a la que vuela”, es la frase que reza frente al micrófono el rapero Picuy Soto, y que recita como un mantra sobre un beat que recorre los oídos de derecha a izquierda, dando vida a Siendo un Semáforo en Rojo, canción que recupera la sentencia del poema Espantapájaros del argentino Oliveiro Girondo: “no les permito bajo ningún pretexto, que no sepan volar”.



Soto, quien lleva varios años enfrentándose al sonido de los escenarios presentará este domingo 12 de enero en el bar Delorean, el videoclip que acompañará a su canción. Una lírica que nació inspirada en la película argentina El Lado Oscuro del Corazón (1992), de Eliseo Subiela, un filme que, a su vez, nació del poema de Girondo, completando así un ciclo: poesía, película y canción.



Según explicó el rapero a Zócalo, la canción aborda el tema de la vida del artista: aventarse ante un mundo desquiciado, solo protegido y armado con la palabra y la bohemia creativa. Una muestra del inundado mundo de la poesía y los ritmos de los bombos y cajas que llenan los beats de hip hop.



“La canción es una analogía sobre cómo la poesía se puede hacer de diversas maneras y de algún modo, vivir de ella; es ver la vida de una manera poética siempre hasta el punto que esta se convierta en poesía por sí misma”, detalló Soto, quien agregó que la canción como tal nació al encontrar una serie de correspondencias entre la película de Subiela y el momento existencial por el que pasaba en ese momento.



Siendo un Semáforo en Rojo es la canción que más disfruta rapear sobre los escenarios, señaló Soto, es también la rola que más euforia provoca en sus escuchas debido a los elementos que utiliza, ya que si por algo es conocido Picuy es por sus shows en vivo en los que reúne sobre la tarima elementos visuales y escénicos, convirtiendo sus toquínes en performances creativos que, al igual que el audiovisual son “apologías a la locura inconsciente”.



Fuera del mundo



En el filme de Subiela, la vida de Oliverio transcurre en un Buenos Aires capitalizado que busca ensombrecer la existencia del personaje principal quien busca, por medio de la poesía, escapar de esas paredes grises y encontrar a la mujer que sepa volar, despegar sus pies de la existencia y encontrarse con la magia del lenguaje.



Así que la vida de Picuy no pasa tan distinto a eso: subirse a cantar en los autobuses para conseguir dinero, grabar su música y presentarla en conciertos, ahora sí, dándose de topes con las responsabilidades de la vida adulta.



“Hay un escritor que dice que no hay malas palabras, sino las malas intenciones con las que las decimos. A lo largo de mi vida he recolectando esas palabras que me ayudan a curarme, porque definitivamente mi relación con el lenguaje no es solo para entenderme. Cuando dejé la carrera el rap pasó a ser de un hobby a un trabajo o algo así. Es un formato en el que puedo alcanzar a muchísimos más espectadores, ya que no es lo mismo escribir para ser leído que hacerlo para ser escuchado”, detalló Picuy, quien viene de una familia dedicada al teatro, razón por la cual el arte ha rodeado su educación desde niño.



Eso lo motivó a lanzarse al mundo de la música sin miedo, a encontrarse con ese mundo externo libre de ataduras.



“Siempre fui una persona bien hiperactiva que o estaba construyendo algo o estaba destruyendo algo, así que opté por la creación. Si me hubiera quedado estudiando me estuviera destruyendo a mí mismo, así que cuando salí de ahí comencé a conocerme y a construir lo que soy ahora, soy mi proyecto. El arte es lo único que me puede rescatar de este mundo, porque es una manera de alejarte de un jefe, un horario y, aunque sabes que debes seguir pagando cuentas, lo puedes hacer con ello y eso es lo que hago cuando salgo a cantar a los camiones: dar un mensaje sobre el hecho de que el tiempo pasa y que si no haces lo que amas vas a estar súper jodido”, agregó.



Siendo un Semáforo en Rojo advierte, a su manera, sobre esa inexorable verdad del mundo: todo pasa así que, como diría Charles Bukowski “encuentra lo que amas y deja que te mate”, por eso es que Picuy se ha encargado de vivir a su gusto y hacer lo que desea durante estos años, acompañado de otros artistas que han estado poniendo en alto el nombre de la capital coahuilense y que lo acompañarán en su presentación, tal como el rapero Bizor, el guitarrista Héctor Zárate; los pintores Úrsula López y Fin, así como la banda 69 Street.



Todos ellos ansiosos por la vida y el arte, todos ellos festejando la frase final del poema de Girondo “no me es posible ni tan siquiera imaginar, que pueda hacerse el amor más que volando”.