Vuela y sale ilesa en periférico LEA

Saltillo, Coah.- El circular a exceso de velocidad y una curva prolongada causaron que una mujer terminara volcando su vehículo sobre periférico Luis Echeverría Álvarez, donde por fortuna salió ilesa.



Los hechos se registraron los primeros minutos del viernes, cuando Lucero Salas Armendáriz transitaba por Luis Echeverría Alvarez en su vehículo Mitsubishi Mirage, y al llegar a la altura del puente deprimido Valle Dorado e ingresar a la curva perdió el control debido al exceso de velocidad.



Al no lograr controlar el volante, la conductora acabó subiéndose al cordón cuneta del puente y eso hizo que el vehículo se elevara y volcara hasta quedar con los neumáticos hacia arriba.



Para atender a la conductora, quien viajaba sola, acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria pero debido a que no tenía heridas de gravedad no fue necesario su traslado a un nosocomio.



Por su parte, autoridades de tránsito tomaron conocimiento del percance, y ordenaron el levantamiento de la unidad, la cual quedó en un corralón al ser valorada como pérdida total.