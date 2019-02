‘Vuelan’ en subasta vehículos del EMP

En tres horas el Gobierno federal vendió 97 unidades que operó el Estado Mayor Presidencial (EMP) para el expresidente Enrique Peña Nieto en la subasta que se realizó ayer en la base aérea de Santa Lucía, recaudando más de 28 millones de pesos.Del total vendido, tres vehículos son blindados, entre ellos el Audi A8 W12, modelo 2012 con nivel de blindaje 6, con el precio de salida de un millón 991 mil 236 pesos.El empresario dedicado al ramo de la seguridad privada, Enrique Herrera, fue el ganador en la puja del vehículo.En un inicio la subasta del Audi se declaró desierta, pues el interés de los compradores estaba en los automóviles sin blindaje, de transporte de personal, así como motocicletas y camiones.El comprador también mostró su interés en adquirir este domingo la camioneta Suburban con blindaje nivel 6, que utilizó Peña Nieto.“Estoy muy contento. Me dedico a la seguridad, y los voy a rentar, incluso a Presidentes extranjeros”, dijo.Este vehículo fue utilizado en el sexenio pasado para el traslado de autoridades extranjeras, como el Rey Felipe de España y su esposa Letizia, así como otros 65 Jefes de Estado que visitaron México.“¿Quién me da dos millones? ¡Quiero dos millones!”, gritó el pujador.Sin embargo, ninguna paleta se levantó. Con esto Herrera ganó la subasta del Audi, que le será entregado el martes.En la subasta a martillo también se vendieron dos camionetas Suburban blindadas nivel 5, una en un millón 310 mil pesos y la otra en un millón en 110 mil. Los otros vehículos blindados se declararon desiertos.Ayer, los vehículos sin blindaje utilizados por los escoltas presidenciales, y los utilitarios para carga y motocicletas, fueron los más peleados por los compradores.Las pujas se prendieron entre los registrados al remate hasta en 12 ofertas en ascenso.“Tengo 505 mil. ¿Quién me da 510 mil? Lo tengo en la paleta 235. ¿Quién me da 540 mil? Bien, 550, allá 570. ¿Nadie más? 580, bien 590, uno allá en 600 mil. ¿Ya nadie? 600 a la una, a las dos. ¡Se vende en 600 a la paleta 282”, gritó Vicky Barrera, subastadora del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).La venta fue para el lote 90, un tractocamión Kenworth modelo 2001, con un precio de salida de 138 mil 200 pesos.Los asistentes compraron rápidamente las camionetas Suburban y Tahoe, modelos 2013 y 2014, en un promedio de 220 mil pesos, con valor de arranque de 120 mil pesos.Otros vehículos peleados en las pujas, entre gritos de “hay tiro, hay tiro” por parte de los asistentes de piso del SAE, fueron los tractocamiones, motocicletas, camionetas de carga y hasta un tractor.Este domingo serán rematados otros 100, entre los que se encuentran cuatro camionetas utilizadas por el expresidente Peña Nieto, familiares y altos funcionarios.