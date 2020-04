Vuelca camioneta y prensa a trabajadores en Nayarit; mueren 11

Escuchar Nota

Compostela, Nay.- Once muertos y 6 heridos es el saldo que se tiene registrado de un accidente vehicular dentro del exclusivo complejo turístico La Mandarina, ubicado en el poblado El Monteón del municipio de Compostela.



El percance se dio la noche de ayer sábado, cuando 17 trabajadores viajaban en la parte de atrás de una camioneta que los transportaba dentro de este desarrollo y su chófer perdió el control de la unidad cayendo a un barranco.



La camioneta quedó encima prácticamente de los trabajadores, perdiendo la vida de manera inmediata 11 de ellos y 6 más se encuentran internados en distintos hospitales para su atención médica.



Hasta este momento, los representantes de La Mandarina no han proporcionado la lista de nombres de sus trabajadores fallecidos y el hermetismo es absoluto en el resto de empleados que siguen laborando en éste lugar.



Por otra parte en Tepic, la madrugada de éste domingo, dos personas perdieron la vida tras conducir a exceso de velocidad un carro particular marca Honda en color azul.



Testigos refieren que el auto circulaba a muy alta velocidad por la avenida Insurgentes y al tratar de esquivar una moto que salió por avenida Preparatoria en el fraccionamiento Ciudad del Valle, terminó volcado y se estrelló contra un poste de concreto propiedad de la CFE, cuyo transformador instalado en lo alto cayó sobre la unidad tras el fuerte impacto.



De la unidad fue rescatada una mujer aún con vida y dos más salieron por su propio pie para refugiarse en un local adyacente.



Se conoce que quien manejaba así como sus acompañantes iban alcoholizados a pesar de que en el primer minuto de éste domingo comenzó la Ley seca en Tepic y varios municipios más de la entidad.