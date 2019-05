Vuelca tráiler: Chofer grave

Cuantiosos daños materiales y una persona lesionada de gravedad fue el resultado de la aparatosa volcadura de un tractocamión que se registró en la carretera 90 ayer por la mañana entre Del Río y Bracketville, Texas.Patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas tomaron conocimiento de los hechos, los cuales se registraron a las 9:30 de la mañana sobre la carretera 90, hasta donde también acudieron paramédicos y corporaciones de seguridad para ayudar a controlar la situación.El conductor del tráiler Freightliner modelo 2001 fue identificado como Jackie Andrew Merritt, originario de La Pryor, Texas, fue trasladado vía aérea hasta San Antonio, Texas, para ser atendido de las lesiones que presentaba por el accidente.Hasta ayer no se tenía conocimiento de las causas del accidente de este tractocamión que remolcaba un contenedor con material de construcción, el cual también quedó sobre su costado y tuvo que ser removido con una enorme grúa.El tráiler quedó totalmente dañado, ya que volcó y finalizó a la orilla de la carretera, al no estar sobre el pavimento no se tuvo que cerrar la carretera ya que todas las maniobras se hicieron lejos del tráfico, desde atender y trasladar al lesionado, como remover la unidad dañada.Fue el personal de Del Rio Towing, de Juan Carlos Vázquez, quienes tuvieron que llevar enormes grúas para poder remover esta pesada unidad como también el contenedor del lugar de los hechos, y llevarlos a un patio en donde permanecerán bajo el cargo de las autoridades estatales.