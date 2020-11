Vuelcan su Tsuru en bulevar Antonio Cárdenas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un conductor protagonizó una volcadura en el bulevar Antonio Cárdenas, cuando no vio el seguimiento de la banqueta y terminó saliendo de la vialidad; en el lugar no se registraron personas lesionadas.



El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo Nissan Tsuru con placas FPP 7244 circulaba por el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, de oriente a poniente, y antes de llegar al cruce con Antonio Cárdenas salió del camino al no ver la cuneta.



Subió a la banqueta para luego cruzar el canal pluvial y esto provocó que el vehículo se elevará hasta volcar y quedar con los neumáticos hacia arriba, sobre el carril de baja velocidad.







Por suerte, el conductor y su acompañante resultaron ilesos y salieron por su propio pie del automóvil, por lo que no se requirió la presencia de paramédicos al señalar que se encontraban bien.



Al lugar acudieron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de realizar la toma de conocimiento y posteriormente ordenaron el levantamiento de la unidad, que fue trasladada a un corralón.