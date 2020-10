Vuelos a Jalisco de hasta 300 pesos son anunciados por Volaris y Alfaro

Escuchar Nota

Jalisco.- Con la idea de reactivar el sector turismo en Jalisco, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, y directivos de la empresa Volaris, anunciaron hoy un programa de vuelos a bajo costo que permitirán visitar el estado.



"De aquí al 31 de diciembre, y por dos semanas, vamos a tener casi 700 mil asientos disponibles en la flota, que podemos bajar en prácticamente un 20 por ciento de costo, termina siendo un boleto de menos de 300 pesos por segmento. ¿Qué es el objetivo? Acelerar el regreso"



Fue el atractivo anunció que hoy dio el CEO y Director general de Volaris México, Enrique Beltranena Mejicano durante la rueda de prensa que compartió con el gobernador de Jalisco, quien también se mostró optimista por las acciones que se están tomando para atraer al turismo a los principales sitios del estado: Guadalajara y Puerto Vallarta.



Alfaro Ramírez explicó que las diversas acciones que se han tomado desde hace unos meses han permitido que para este mes de octubre ya operaran en Jalisco 45 rutas distribuidas en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, despegando diariamente vuelos con una oferta de 35 mil asientos disponibles para pasajeros con destinos nacionales y 17 mil con destinos internacionales.



Sin embargo, se busca reforzar las acciones para reactivar a uno de los sectores que se han visto mayormente afectados por la pandemia: el turismo, por ello el CEO de Volaris añadió un paquete que se ha creado específicamente para los hoteleros de Puerto Vallarta.



"Se les entregarán 14 mil bouchers de mil pesos cada uno para que armen paquetes para atraer turismo al estado de Jalisco" exclamó.



Para el 2021 también se han creado algunos planes de reactivación.







"Levantamos 400 mil asientos con tarifas de 699 y 89 dólares en viajes sencillos, con impuestos incluidos, hasta octubre del 2021"



Cabe aclarar que a esto faltaría agregarle la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), la cual tiene un costo de aproximadamente 400 pesos, según las propias palabras de Beltranena Mejicano.



El empresario explicó que además de estos programas de apoyo, la empresa Volaris pondrá a funcionar otros 14 aviones en las rutas de Jalisco, sumando con ello más de 37 aeronaves al servicio del turismo.



En su participación el CEO de Volaris destacó que Jalisco es uno de sus destinos más importantes, tanto de salida como de entrada, al conectarlo con más de 25 destinos, lo que permitió que el pasado mes de agosto el 60.95% del total de los pasajeros hayan tenido su punto de partida o destino al estado de Jalisco.



Las rutas desde Guadalajara son: Acapulco, Cancún, Charlotte, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Culiacán, Dallas, Denver, Durango, Fresno, Hermosillo, Houston, La Paz, Las Vegas, Los Ángeles, Los Mochis, Mérida, Mexicali, Ciudad de México, Miami, Midway, Monterrey, New York, O’ Hare, Oakland, Oaxaca, Ontario, Orlando, Phoenix, Portland, Puerto Escondido, Querétaro, Reno, Sacramento, San Antonio, San José California, San José del Cabo, Seattle, Tapachula, Tijuana, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz.



Las rutas desde Puerto Vallarta son: León, Ciudad de México, Monterrey, Phoenix, Querétaro y Tijuana.



Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez agradeció el apoyo e inversión que la empresa Volaris ha hecho en el estado, misma que actualmente capta el 46 por ciento de los vuelos que se ofertan en todo México, esto gracias a las 142 rutas activas con que cuentan (99 domésticas y 43 internacionales).



"Me da mucho gusto que Volaris sea un ejemplo en ese sentido, que se sume a este esfuerzo que está haciendo Jalisco por levantar nuestra economía en medio de circunstancias complejas” destacó Alfaro Ramírez.



Finalmente, el Gobernador dijo que esta semana Jalisco continúa a la baja en el número de contagios, pero pidió a la población no bajar la guardia y colaborar con la aplicación de medidas sanitarias para evitar que se presione el Botón de Emergencia.







Con información de Debate