Vuelta a clases será un viacrucis

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A días para regresar de vacaciones de Semana Santa, padres de familia se preparan para el verdadero viacrucis de procurar el aprendizaje de sus hijos sin contar con los recursos para continuar el ciclo escolar a través de pantallas, exámenes virtuales o ejercicios impresos durante la cuarentena.



Pese a las herramientas que implementa el Gobierno federal y estatal para que los niños, niñas y adolescentes continúen su educación en casa, las opciones para continuar el ciclo escolar a través de televisión abierta, Internet e incluso tareas impresas se reducen con el paso de los días en confinamiento.



Ante la escasez de recursos, decenas de familias ven a la vez afectada la posibilidad de pagar el servicio de luz, internet, comprar datos para navegación, impresión de ejercicios o traslado hacia las escuelas donde algunos docentes distribuyen material, adicional al riesgo que implica salir de casa ante la propagación del Covid-19.



La falta de recursos como la tecnología o conectividad necesaria para el aprendizaje online deja fuera a los estudiantes que pertenecen a las familias de bajos ingresos, pues incluso llevar la escuela a casa significa no alimentarse de manera adecuada.



Para familias como estas, la única opción es transcribir de sus libros los ejercicios, repasar los temas que antes vieron y con los que cuentan en sus cuadernos, pues los precios por acudir a un cibercafé van desde los 12 hasta los 20 pesos por hora para usar computadoras ajenas, aunado a que cada vez más establecimientos cierran sus puertas.



Mientras que muchos estudiantes cuentan con tabletas, celulares o computadoras en su casa, hay quienes tenían como único acceso sus aulas, y el tiempo de cuarentena no será recuperado.





A recuperar



Según Secretaría de Educación de Coahuila, esperarán indicaciones federales para la forma de evaluar y recuperar clases durante los próximos meses, sin embargo, el año escolar no se perderá, pues la mayoría de los trimestres ya fue evaluada.



Recomendó que en caso de no contar con actividades para el regreso de este periodo vacacional, acudir a sus oficinas, aunque las propias autoridades exhortan a no salir de casa.



Algunas madres de familia expresan su inconformidad y admiten que aun con las herramientas digitales, no todas las escuelas pueden ofrecer lecciones académicas virtuales completas, pues muchos docentes no saben cómo diseñar clases en línea.



Mientras que las instrucciones son las mismas que vienen en los libros, sin nada adicional o que resuelva dudas, incluso “la educación en línea” se limita a dictar las páginas que deben contestar o instrucciones de cuántas operaciones dictadas por sus padres deben resolver.