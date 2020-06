Vuelve a casa con brazalete mujer que torturó a su hija en Saltillo

Escuchar Nota

Néstor González | Diana Rodríguez | Saltillo, Coah.- La defensa de Paloma “N”, mujer acusada de torturar a su pequeña hija de 4 años, Goretti Yamileth “N”, solicitó la duplicidad del término constitucional durante la audiencia inicial celebrada este domingo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.



La jueza María Antonieta Leal determinó ampliar el plazo, con el fin de que la defensa de la acusada pueda recabar pruebas de descargo, por lo que al no ser considerado un delito grave, se le colocó un brazalete electrónico que portará desde el domingo hasta el jueves, cuando se celebre la audiencia, donde se le podría imputar el delito de maltrato familiar, atendiendo a la causa penal 1032/2019.





Confirman el severo maltrato contra Goretti



Paloma “N” está acusada de agredir a su hija Goretti Yamileth, quien de acuerdo con el médico legista presenta huellas de maltrato en 80% de su cuerpo. En mayo, la niña fue castigada por su madre poniéndole ambas manos en un comal de la estufa, sufriendo desprendimiento de la piel.



El pasado 8 de junio, en presencia de otras personas, Paloma “N” volvió a agredir a la menor y le le cuestionaron sobre las lesiones en las manos de la niña, por lo que salió del lugar y posteriormente se giró la orden de aprehensión en su contra.



Este domingo, la jueza no consideró necesario que la mujer fuera reingresada al Centro de Readaptación Femenil, donde había sido internada el sábado, pero determinó que se le colocara un brazalete electrónico hasta el próximo jueves, cuando se efectúe una audiencia a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal.



Trascendió que Paloma “N”, de 23 años, quien vive en la calle Galeana de la colonia Independencia y trabaja como limpiaparabrisas, tiene dos hijos más que se encuentran al cuidado de familiares, sin embargo, no tenía antecedentes en la Pronnif.



De acuerdo con el Artículo 251 del Código Penal del Estado, las penas por maltrato familiar van de los seis meses a los seis años de prisión, además de la pérdida de los derechos del agresor sobre la víctima.



En tanto, Goretti, permanecerá resguardada en la Casa Cuna del DIF.