Vuelve a la producción la Región Sureste de Coahuila; inician labores algunas plantas

Escuchar Nota

Además de portar el infaltable casco de seguridad, trabajadores de varias empresas volvieron ayer a la actividad ataviados con careta, chalecos rojos con franjas reflejantes, pantalón de mezclilla, zapatos de seguridad, guantes, cubrebocas y lentes.Así arrancó este lunes el proceso de reactivación económica tras la cuarentena por la pandemia del coronavirus en laEsta es la tercera región con mayor número de contagios en el estado, pero no supera los 100 casos, es por ello que se activó la fase uno deDesde las primeras horas de este lunes la afluencia vehicular creció exponencialmente hacia elCamiones de transporte de personal volvieron a recorrer las calles y colonias depara llevar a los trabajadores.Pero esta es una nueva realidad, no una nueva normalidad, los trabajadores han tenido que cambiar sus procesos, sus rutinas. Solo una parte regresó a trabajar, aún falta que las empresas operen al 100% de su capacidad.En los camiones no hay aglomeracines como acostumbraban, ahora cada trabajador ocupa dos asientos para mantener la sana distancia.En las entradas de las fábricas que reiniciaron operaciones se instalaron además filtros sanitarios donde se verifica la temperatura de los trabajadores. También se sanitizaron todas las instalaciones.Así es la nueva realidad de los operarios, así regresan a trabajar, con restricciones con nuevas obligaciones, con nuevas rutinas,