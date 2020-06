¡Vuelve Andy a entrenar!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El excampeón mundial de peso pesado, Andy Ruiz, regresó esta semana a los entrenamientos para comenzar a ponerse en forma, con la posibilidad de una pelea para el mes de septiembre tras el parón por la contigencia que generó el coronavirus Covid-19.



Ruiz (33-2, 22 KO) trabajó en Las Vegas con la ayuda del entrenador mexicano Jorge Capetillo, quien explicó que estará ayudando a Andy para empezar a agarrar ritmo y que no llegue de cero con Eddy Reynoso, quien será su próximo entrenador tras terminar la relación que tenía con Manny Robles, con quien se convirtió en triple campeón mundial de peso pesado.



Ruiz estaría programado bajo Premier Boxing Champions para el mes de septiembre ante un rival que podría salir de la baraja de Dominic Breazeale o Chris Arreola, ya que su equipo quiere una pelea para entrar en ritmo antes de ir en busca de una nueva pelea grande en la categoría máxima del boxeo.







Ruiz hizo historia el pasado 1 de junio al destronar a Anthony Joshua por la vía del nocaut en siete rounds y se consagró como el primer mexicano en ser campeón de peso pesado, alzándose contra todo pronóstico con los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Sin embargo, en la primera defensa, que fue la revancha con Joshua en diciembre en suelo árabe, Andy no tuvo éxito y de hecho confesó no haberse preparado como debía para la contienda, ofreciendo disculpas a su equipo de trabajo tras caer por decisión unánime. Semanas después, se reveló que había dado por concluida su relación con Robles.