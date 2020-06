Vuelve la cámara a vida del barrio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En el barrio la vida puede cambiar de un momento a otro. Para muestra y desde la ficción, puede mencionarse el ejemplo de la película Ya no Estoy Aquí (Fernando Frías, 2019), que muestra cómo la vida de un grupo de jóvenes del barrio de la Independencia en Monterrey se trunca en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué hay de los chavos de nuestra ciudad y realidad que han pagado una condena por diversos hechos en su vida?, ¿cómo sigue su existencia después de salir del encierro?, ¿qué los llevó ahí?



Esas preguntas son las que la documentalista Patricia Carrillo intenta responder en su proyecto Escrito en la Piel. Aunque aún está en primera fase, promete que será una visión profunda del mundo en el que se desenvuelven Miguel, Ricardo, Jacob, Toto y Beby. Personas y personajes que contarán las aventuras y desventuras que terminaron por llevarlos al Tutelar de Menores.



Estos jóvenes aparecieron después de una búsqueda que Carrillo inició en compañía de Blanca Garza y Verónica Barreda, de la asociación civil Empresa Constructora de Paz (Emcopaz), quienes “trabajan con chicos en situación de vulnerabilidad, especialmente en el Tutelar de Menores. Ahí fue donde comencé a conocerlos. Al principio había muchos más jóvenes, pero uno como documentalista tiene que conocer, sí, a las personas, pero también a los personajes a través de los cuales contará la historia que te interesa”.



Suerte



El proceso de encontrar a los pilares narrativos de su filme le llevó tiempo a Carrillo, ya que este proyecto tiene más de un año gestándose. Al principio bajo el nombre de Días de Luz y ahora como Escrito en la Piel.



Si bien el documental se basó en la investigación inicial de la cineasta, también hubo un poco de azar en la concreción del mismo. Ya que el proceso de contar la realidad en ocasiones se vive al dejar que el destino fluya, como sucedió al encontrar al personaje principal: Miguel.



“A Miguel lo conocí por suerte durante la filmación de otro documental, una vez que saludó a unos chicos con los que estaba trabajando, pero se me quedó muchísimo”, comenta Carillo. “Y creo que si algo te resuena, debes buscar esa resonancia”, añadió en entrevista con Zócalo.



“El inicio era centrarme en Miguel, pero al conocer a los otros chicos me di cuenta de que era posible contar desde diversos puntos de vista el tema de la reinserción social a través de varios de ellos. Por eso el documental se ha ido construyendo poco a poco.



“Así he encontrado qué contar y cómo contarlo, al conocerlos poco a poco. He establecido un vínculo de confianza por el que me han contado más cosas que en un principio se reservan, porque la sociedad los criminaliza y los estigmatiza”.



Apoyos



Escrito en la Piel está en una fase embrionaria, como explicó Carrillo, aún así recibió de manera reciente el apoyo del Instituto Mexicano para la Cinematografía (Imcine) con el cual se propone realizar un teaser y una carpeta de proyectos con la cual participar en otras convocatorias de apoyo.



Este estímulo llegó a resanar el fallo que el documental tuvo cuando recurrió a una campaña donadora en internet para llevarse a cabo.



Para Carrillo los estímulos son importantes pero no indispensables, ya que si estos se terminan o cambian –como ha sucedido con diversos fideicomisos y becas a nivel federal– “los creadores, y en mi caso mi gremio de documentalistas, sigue trabajando”.



“Los gremios han estado trabajando muchísimo, aún antes de que se viniera toda esta avalancha de desaparición de fideicomisos. Se está trabajando mucho y se está haciendo mucho por incidir de manera positiva. Pero también queremos entender, porque lo importante no es que desaparezcan, sino que nos digan por qué.



Todo cambio debe hacerse sobre una base clara y precisa con la comunidad artística y, en mi caso, cinematográfica”, puntualizó la ganadora del Premio Ariel de documental.