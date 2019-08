Vuelve la nostalgia por los 90’s a la CDMX

La nostalgia por los años 90 regresó una vez más a laa través de un espectáculo musical, que estuvo lleno de baile y que provocó la euforia de miles de fanáticos.Los asistentes de todas las edades, reunidos dentro de este recinto capitalino, disfrutaron de una fiesta que duró más de tres horas y media, cuyo hilo conductor fueron temas icónicos que hicieron vibrar a toda una generación.fue el grito a todo pulmón que emitió el cantante mexicanocon el que le dio la bienvenida a su público en este espacio, en la alcaldía Azcapotzalco, para ofrecer por décima ocasión este concierto, junto a sus colegas.Se trata del espectáculo decon el que los grupos OV7, JNS, Kabah, The Sacados, Caló, Mercurio y Magneto, así como la invitada sorpresa:, recibieron en varias ocasiones la ovación de su gente.Aunque estaba programado que esta sería la última fecha de la gira, por la alta demanda de la gente se abrió una nueva presentación en noviembre próximo, noticia que alegró a prácticamente todos los presentes.En solitario, dueto, todos en conjunto y diferentes combinaciones, los anfitriones conquistaron a su séquito con el tradicional escenario 360 grados y además de espectáculos visuales que aderezaron este recital.Muchos fueron los momentos de euforia que produjeron los vocalistas, uno de ellos, por ejemplo, fue cuando inesperadamente en las pantallas se mostró la imagen de Fey y de inmediato apareció la intérprete para entonar tres melodías que fueron cantadas al unísono.Los éxitos Azúcar amargo, La noche se mueve y Gatos en el balcón sonaron mientras que las personas alzaban sus brazos o cantaban el coro de las piezas.“Se dicen fácil, una, dos, tres, cuatro, pero hoy es la décima Arena Ciudad de México. Esto no sería posible por la idea, el sueño y la ilusión de alguien que lo empezó, el señor Ari Borovoy”, afirmó Lidia Ávila.En esta intervención subrayó que este “show” llegará próximamente a Sudamérica, Estados Unidos y esto es gracias “a la mejor generación del mundo”.Mariana Ochoa adelantó que el próximo año los siete integrantes dellenarán de sorpresas al público con una nueva gira para celebrar sus 30 años de existencia “ésta es una noche llena de bendiciones".Por su parte, Érika Zaba agradeció el cariño de sus fans, quienes la han apoyado durante su embarazo. “Gracias por la paciencia, no hay palabras para agradecer tanto amor, tenía que venir a este concierto para despedirme, ésta es mi última Arena, pero nos vemos el próximo año”.