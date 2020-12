Vuelve la saltillense Jazmín Lira con más experiencia al fisicoculturismo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La fisicoculturista saltillense Jazmín Josefina Lira Flores tuvo este fin de semana su primera experiencia internacional, al competir en Las Vegas, sin que en esta ocasión se diera un resultado favorable, aunque se ganó experiencia para conocer a más competidoras y el trabajo realizado por las demás.



Asimismo, la saltillense gana experiencia, conociendo a fondo lo que debe trabajar y enfocarse en ello, para que en el siguiente compromiso llegue en mucho mejor forma o en una versión más fortalecida.



Jazmín compitió en el Rising Phoenix Women’s Bodybuilding World Championship y el Arizona Women’s Pro.



“Sin duda alguna la mejor condición que he presentado en un evento. No califiqué para el top 5, pero me siento orgullosa de llegar hasta aquí, de saber en dónde estoy parada, de medirme con las grandes y sobre todo dar ese paso que marca un inicio en mi carrera profesional como atleta. Voy a mejorar lo que sea necesario y en el tiempo de Dios llegará la victoria”, indicó Lira.