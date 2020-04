Vuelve ‘The Good Doctor’ más maduro

Escuchar Nota

“Shaun es un chico muy lúcido, introvertido por su condición de autismo, pero con un potencial pocas veces visto y creo que le llega el momento de madurar, de tomar decisiones de adulto porque suele tener muchos arrebatos”, señala Gonzalez en entrevista.

“Los personajes que le dan vida a The Good Doctor son independientes de Shaun, tienen personalidad y voz propias, pero es innegable que la estructura principal gira en torno a su crecimiento y hay mucho movimiento alrededor de los personajes al entrar en esta nueva temporada”, añade Antonia Thomas, quien interpreta a la doctora Claire Browne, una de las principales aliadas del estelar.

“Encuentro puntos interesantes en la manera en la que estamos presentando esta serie hacia los fans, que es desde el punto de vista clínico y laboral antes que el sentimental, y se va desarrollando cada vez más”, precisa Gubelmann.

Mientras el brillante y poco ortodoxo residente cirujano(Freddie Highmore) no se dé por vencido, siempre habrá esperanza para salirse con la suya y puede que todo suceda como él quiere.En la segunda temporada de, que se estrenó ayer a las 20:00 horas en, el joven residente de cirugía define su postura respecto al glioma que padece su mentor y casi padre, el doctor Aaron Glassman (Richard Schiff) y de si fue sincero o no con el doctor(Nicholas Gonzalez) respecto a un grave error que cometió y podría costarle su carrera.En el set donde se filma la teleserie, que en Estados Unidos ya exhibió su tercera temporada, el actor que personifica al médico que se convierte en verdugo e impulsor de Shaun habla de su relación con él.“Personalmente me llevo muy bien con él, es un gran actor, muy preciso y talentoso, y en el set hemos desarrollado mucha comprensión porque nuestros personajes suelen tener enfrentamientos.Y los asuntos laborales de los personajes van a retar las posibilidades de cada uno:(Hill Harper) es el nuevo presidente del hospital San Jose St. Bonaventure, es quien reparte retroalimentación a su equipo, la cual no es muy bien recibida por todos.(Fionna Gubelmann) debe aprender a trabajar en conjunto y Shaun no sabe cómo darse a entender apropiadamente.“Hay que tener en cuenta que muchos personajes entran en conflicto antes de una gran situación, complicada, y que involucra un entorno social crítico, pero no podemos revelar cuál”, comenta Christina Chang, quien encarna a la doctora Audrey Lim.Avanzados ya los capítulos y más acercados a la recta final, hay dos episodios llamados, en los que todo el hospital debe ser cerrado porque unos pacientes murieron por una rara enfermedad infecciosa, respiratoria, importada de Malasia.Los actores prefirieron no asociarla con la pandemia dely comentaron que preferían que el espectador descubriera la situación sin adelantar nada.Además, uno de los asuntos principales girará en torno a si Shaun es capaz o no de sostener una relación como él proyecta con(Paige Spara), quien todavía se muestra reacia a comprometerse de por vida.