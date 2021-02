Vuelve vialidad a la normalidad

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Pese a los menos 5 grados centígrados que se registraron la madrugada de ayer, gracias a que no hubo lluvia, puentes y calles no tuvieron que ser cerradas a la circulación, al no darse como fue 24 horas antes el factor de la congelación, informó Agustín Ramos, director de Protección Civil.



Luego de un lunes lleno de dificultades por la onda gélida, Agustín Ramos dijo que pese a que ya estaban preparados con sal y vigilancia constante en puentes y vialidades, no hubo necesidad de cerrar ninguna calle.



Además de volver el tráfico a la normalidad, señaló que no hubo necesidad de refugiar a más personas de las que ya se tenía en los albergues en los últimos dos días, sin embargo seguirán trabajando con el Operativo Abrigo para cuidar de migrantes o indigentes de sufrir las temperaturas invernales.



A partir del día de hoy agregó, aunque seguirán registrándose bajas temperaturas, no descenderá el termómetro por debajo de los cero grados, sino que serán de 3 grados como mínimo.