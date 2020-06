Vuelven a operar grandes mercados de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pasar por un túnel sanitizante, portar cubrebocas, colocar gel antibacterial, acudir sin los más pequeños de la casa, adultos mayores o personas con alguna enfermedad de riesgo, son las nuevas medidas con las que dos de los mercados más grandes de Saltillo han regresado a las colonias Guayulera y Mirasierra.



En medio de la contingencia, tanto comerciantes como paseantes agradecen que poco a poco la ciudad vuelva a la normalidad.



“En estos meses qué no ha cambiado con esta enfermedad que anda ahorita, no hemos podido trabajar y además nos falta ahorita qué comer y aquí es de donde sacábamos. Cómo no extrañar, si uno siempre andaba en la calle, en las escuelas y en los parques y también nos lo quitaron”, comentó Ceneiro Martínez.



Don Ceneiro Martínez platica que desde hace más de 20 años ha dedicado su vida al comercio ambulante en el mercado Guayulera, que se extiende por más de 15 cuadras, por lo que se asemeja al mercado ubicado en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.



Con un cubrebocas hecho de tela de camiseta, es como agradece regresar a la cotidianidad, pues con lo que obtiene de su venta pueden salir adelante él y su esposa.







Los antojitos mexicanos, golosinas, fruta, churros, aguas frescas, carnitas, chicharrones, barbacoa y más, regresaron, sin embargo al no poder quedarse a comer ahí, como era una tradición, algunos prefieren prescindir del antojo y seguir con el recorrido.



“Tenemos esa preocupación ahorita, que no nos dejan poner las mesas, a ver si nos dan permiso de acomodar una o dos mesitas, porque la gente se quiere quedar a comer y si no pueden no compran”, externó José Castañeda, quien espera poder recuperar lo perdido en estos meses que no trabajó.





Regresan… pero distinto



Las distancias han sido marcadas, quienes pudieron colocarse este día conocen que el próximo fin de semana no podrán, pues fueron divididos para que todos pudieran tener ganancias al mismo tiempo siguiendo las reglas, esto en ambos mercados.



El trayecto es el mismo, sin embargo ahora los espacios vacíos hacen ver que aún hace falta gran parte del colorido que daba vida a estas colonias cada fin de semana. A pesar de ello, esperan acostumbrarse a esta modalidad y así regresar a lo que conocían tiempo atrás.