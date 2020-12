Vuelven a toparse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Escuchar Nota

CDMX-. La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA volverá a poner frente a frente a las dos máximas figuras del futbol de los últimos años: Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo.



Barcelona recibe en el Camp Nou a la Juventus de Turín en un partido donde ambas escuadras pondrán en juego la cima del Grupo G pues ya tienen asegurado su boleto a los octavos de final del certamen.







Pero el duelo que más llama la atención es el que sostendrán La Pulga y CR7 que se vuelven a ver las caras después de dos años. La última vez que ambos futbolistas se encontraron en un terreno de juego fue en la jornada 36 de la temporada 2017-18 de LaLiga en el Clásico entre Barsa y Real Madrid.



Luego el portugués partió a Italia para enrolarse con la Juve y no volvió a ver al argentino. En el primer enfrentamiento entre la vecchia signora y el club blaugrana (0-2) de la actual fase de grupos, Ronaldo no pudo estar en el partido debido a un contagio de Covid-19. Para el duelo de este martes Cristiano viajó con su club a Barcelona donde ya lo esperan Leo Messi y compañía.



Messi y Cristiano se han enfrentado en 35 ocasiones, con 16 victorias de Lio, 10 de Ronaldo y nueve empates. El argentino marcó 22 goles en esos enfrentamientos por los 19 del delantero portugués. Además este será el sexto duelo entre ambos en Champions League.