‘Vecinos’ vuelven recargados

Manteniendo la esencia que la convirtió en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Vecinos regresa este domingo a Las Estrellas, como parte de la barra Domingos de Sofá y de ella habló con Zócalo Eduardo España.“Estamos por cumplir 15 años ininterrumpidos de la serie, porque se han estado transmitiendo las primeras temporadas y el público ha sido muy generoso con nosotros, como siempre lo he dicho”, destaca España, quien en esta producción de Elías Solorio encarna a Germán, el portero del edificio.Al comediante le alegra ver que muchos niños que disfrutaron la serie en su inicio en 2005, se convirtieron en fans que “conocen la trama y hasta se saben los parlamentos”.“Es muy padre que nos conozcan las nuevas generaciones. Es genial que con toda la transición que se ha dado en las plataformas exista un producto como Vecinos, tan noble, sin pretensiones”, agrega.El popular comediante, quien también da vida a Doña Márgara Francisca, otro de sus exitosas caracterizaciones, dice sentir un cariño especial por el rol de Germán, quien es una pieza central en el desarrollo argumental de Vecinos, que estrenará ligadas las temporadas quinta y sexta, al transmitir durante 13 domingos dos episodios de media hora.“Me tocó el personaje que sirve para detonar todos los conflictos, porque a fin de cuentas Germán es el chismoso, cínico, mitotero, el que arregla las cosas mal porque dice que a todo le sabe y no le sabe a nada; él controla las situaciones para que surja la comedia”, señala.Para España, Germán está, al igual que el resto de los personajes de la serie, “gracias al trabajo de todos los escritores”, muy bien definido y vinculado con los demás a través de su conducta particular.“Es una característica del género de la comedia, ridiculizar los personajes. La gente perfectamente puede decir: ‘yo conozco a una señora presumida como doña Magdalena, el flojonazo como Pedrito, el neurótico como Luisito o la solterona como Silvita’”, refiere España, quien adelantó que en estas nuevas temporadas habrá varias sopresas, pues además de los típicos enredos surgirán enamoramientos, y que el lenguaje visual empleado está muy apegado a lo que se está haciendo en los medios electrónicos en la actualidad.El actor enfatiza que Domingos de Sofá llega a Las Estrellas aunada a la barra de comedia Noche de Buenas que Televisa mantiene de lunes a viernes con el fin de “retomar esa tradición de unir a la familia a ver los domingos un programa sencillo, blanco”.Además de regresar a Vecinos, donde actúan May-rin Villanueva, Ana Bertha Espín, Macaria, Manuel “Flaco” Ibáñez, César Bono, Pablo Valentín, Darío Ripoll, Octavio Ocaña, Moisés Suárez, Said Casab, Danny Perea y Markin López, continúa girando con el show Doña Márgara y sus Vecinos, amén de otros múltiples proyectos.“El espectáculo me ha dado tantas satisfacciones, y seguiré un rato, ya después lo cambiaré. También tengo mi canal, Garnacha Channel, para que se suscriban en YouTube, donde cada semana, con mi socio Pablo Abitia, realizador del canal, subimos contenido. Es un humor independiente; generamos personajes que acompañan a Doña Márgara, hay invitados. Es un humor muy nuestro, con crítica social y demás”, externa.Por si fuera poco, España hará tres películas durante lo que resta de 2019 y ya en mayo inicia el rodaje de la primera, esto sin dejar La Parodia, donde lo vemos cada lunes después del noticiario de Denise Maerker.“Me siento con una gran satisfacción, agradecido y bendecido por todo el trabajo, la salud y todas las buenas cosas que me están pasando”, puntualiza.