Vuelven tangibles las otras violencias; exposición 509,491+

El arte siempre ha sido un medio para visibilizar las problemáticas personales y sociales que acontecen al rededor de los creadores y, desde hace un tiempo, uno de los grandes movimientos que han surgido es el de las mujeres, quienes han decidido no quedarse calladas y levantar la voz contra la violencia que sufren, razón por la cualen contra de estos.Uno de esas actividades son las jornadas culturales que inician hoy ycomo conferencias, talleres y la, la cual ha reunido a 30 artistas visuales, quienes visibilizarán esas violencias sistemáticas, familiares y sociales que abarcan a la ciudad.quien presentará una serie de fotografías que produjo en un lapso de dos meses. El proyecto convocó a 18 mujeres que han sufrido actos de violencia y quienes por medio de una serie de actividades, promueven una reflexión sobre el cómo se han enfrentado a esas situaciones para salir adelante.Barredo señaló que no aborda la violencia y la muerte acaecida en el país, sino quees algo que estará presente en las piezas de las otras expositoras. Una de mis reflexiones es si yo quería enseñar esa violencia y me di cuenta de que no quería hacerlo, porque siempre está ahí: en todos los medios y a todas horas. Creo que no necesitamos verla para sentirla y saber que está ahí”.El trabajo de la fundadora de la agencia de arte Liquen,ya que los ejercicios artísticos que realizó anteriormente eran un reflejo de la muerte, algo que ya no quería tratar. Así que decidió transformar su obra en una instalación participativa que se compone de dos partes.en un papel que posteriomente fue depositado en una caja y después fue quemado, así mezclaron las cenizas con la tierra que da vida a una planta. Ese proceso que, según Barredo, fue muy fuerte, estuvo acompañado del daimoku, un mantra zen que ha acompañado a la creativa toda la vida.“Este mantra habla sobre que la vida y el universo tiene una ley, la cual es que siempre hay una causa para un efecto, y que todos ellos se pueden revertir por medio de la conciencia.Así, su obra, se convierte en una instalación que, además de ofrecer las fotografías del proceso sanativo que llevó a cabo, se complementa con las, en una metáfora de la vida y el seguir adelante.En cambio para Laila Castillo, el arte tomó forma enen la que a través de un cuerpo masculino que emerge del suelo, subyace una metáfora que. En esta pieza Castillo une dos cosas: la entrepierna y el corazón a través de espinas de pescado que se clavan en la piel.“Los huesos del pescado son el elemento principal, ya que dibuja un trayecto que une esos puntos en un hecho simbólico,Ya que sí se habla sobre la violencia que han generado los hombres, pero no nos hemos preguntado el por qué. Si nos preguntáramos el cómo han sido reprimidos en sus emociones, sabríamos que eso permite que exploten de una forma violenta. Hay un hecho de que no pueden ser sensibles o hablar de lo que sienten”, apuntó.Decreto de Sanación unifica y hace que se vean esos daños porque, según señaló Castillo, “Eso no nos permite ver el problema, porque siempre comparamos sobre el número de víctimas de un lado o de otro. Ese problema parte de una información parcializada. Debemos aprender que el problema de la violencia de género es algo que afecta a los dos y al solo ver una parte de ese problema se genera un mayor conflicto”.El trabajo de Daniela Elidett, por otra parte, ha encontradoo, por el contrario, de las costumbres que han permitido que estas violencias aquejen a la sociedad.pero que a la vez es la base de todas las demás. Esta es la 'cultura' que nos imponen desde pequeños. A las mujeres desde niñas nos dicen, por ejemplo,. Es una cultura que ha estado desde siempre y que ha normalizado todas esas muestras de violencia”., publicidad e incluso fragmentos de la Biblia en las que se hace visible el sexismo que ha regido a la civilización occidental y que, desde hace tiempo, ha comenzado a resquebrajarse.En esta pieza la autora señala y: palabras, eventos, actitudes y demás. Cosas que deben cambiar.La pieza en su conjunto deja muy en claro cómo hay un sexismo, una violencia sistemática real que nos sucede, pero que no vemos porque está detrás. Pero es también esta mujer dibujada quien se empodera y quien consigue la libertad”, concluyó la también muralista.