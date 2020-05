Wall Street abre con pérdidas; BMV permanece cerrada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Wall Street inició operaciones en terreno negativo y su principal indicador, el Dow Jones, retrocedía 1.3 por ciento, en una jornada marcada por una bajada de las principales empresas tecnológicas como Apple o Amazon, cuyos resultados trimestrales no terminan de convencer a los inversionistas. En tanto, La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) permanece cerrada por el feriado del Día del Trabajo.



En el arranque de las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow Jones recortaba 316.14 puntos y se situaba en 24 mil 029.58 unidades, mientras que el índice Nasdaq, que aglutina importantes tecnológicas, retrocedía 1.84 por ciento o 163.71 puntos, hasta 8 mil 725.84 unidades. Por su parte, el selectivo S&P 500 cedía 1.61 por ciento o 46.90 puntos, hasta las 2 mil 865.53 unidades.



Apple reportó mejores beneficios de los esperados pero su facturación se mantuvo plana, mientras que Amazon, por su parte vio como sus acciones caían cerca de 5 por ciento tras anunciar que todos los beneficios cosechados en el primer trimestre, que se situaron por debajo de las expectativas de los analistas, se destinarían para proteger a la empresas de los efectos de la pandemia.



Asimismo, los operadores muestran preocupación por los datos macroeconómicos conocidos ayer y que revelaron la pérdida de otros 3.84 millones de empleos y una caída del consumo de 7.5 por ciento con respecto al mismo del año pasado.



Entre las 30 cotizadas del Dow Jones de Industriales, las mayores pérdidas eran para Dow Inc (-6.31%), Raytheon Technologies (-4.16%), American Express (-3.89%) y UnitedHealth (-3.83%). Solo Verizon operaba en verde (0.17%).



Por sectores, todos cotizaban en negativo y las mayores pérdidas eran para el de bienes no esenciales (-3.78%), el energético (-3.77 %), cuyas principales empresas -Chevron y ExxonMobil- desglosaron sus resultados trimestrales, el inmobiliario (-2.72%) y el financiero (-2.6%).