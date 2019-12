Wanda Seux deja el hospital tras superar infección respiratoria

“Estoy contento de que Wanda ya esté bien de este problema de vías respiratorias, porque ella es una guerrera y nos ha demostrado que tiene ganas de vivir. En unos días comenzaremos las terapias alternativas”, abundó Alfredo, al tiempo de señalar que muchos amigos han estado pendientes de la evolución de la actriz.

La exvedette de origen paraguayo, por lo que fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada desde el pasado 28 de noviembre por un cuadro de infección en las vías respiratorias.Alfredo Cordero, amigo de la también actriz, informó quey fue trasladada a las instalaciones de la Casa del Actor, lugar en el que reside desde hace varios meses y donde la han ayudado en su rehabilitación.Comentó que el Patronato de la Casa del Actor se encargó de liquidar la cuenta hospitalaria y está en la mejor disposición de ayudar a Wanda para que continúe con sus terapias, además de brindarle los cuidados necesarios.Cordero señaló que ante el asombro de todos,ahora de una infección en las vías respiratorias, lo cual puso en peligro su vida. “Los doctores la dieron de alta porque está completamente bien y recuperada de este problema.En octubre pasado,, lo cual le afectó su movilidad. Aunque esto no lo recuperó, su salud mejoró y regresó a la Casa del Actor.Cordero confirmó que la actriz de series como 40 y 20 y Simón dicea fin de que pueda tener una mejor calidad de vida, ya que actualmente no puede moverse, “pero no está en estado vegetativo, ni mucho menos está conectada a aparatos”.Aclaró que la protagonista de la cinta Bellas de nochemientras tanto seguirá con la terapia de energías que ha ayudado a que pueda expresarse a través de algunos gestos faciales.