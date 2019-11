Wanda Seux se recupera de una infección respiratoria

“Una vez más contra todos los pronósticos, Wanda se recupera. Cuando ingresó al hospital los médicos fueron sinceros y me advirtieron que su condición era grave y delicada, por lo que podría tener un desenlance poco favorable, pero ella una vez más salió adelante”, indicó.



“Yo estoy consciente de su condición, pero debo aclarar que haré todo lo posible para que Wanda se recupere”, dijo Cordero, quien otra vez ha estado al pendiente de la evolución de la artista.



“La llevaré a un nuevo tratamiento que en breve explicaré de qué se trata; sin embargo, la dificultad a la que me enfrento es al traslado, por lo que estoy buscando a alguien que me ayude, ya que necesitaría una ambulancia”, comentó Alfredo.



La vedette Wanda Seux se recupera de la infección respiratoria que el pasado jueves la llevó de nuevo al hospital, por lo que se espera que en unos días abandone la institución médica y sea trasladada a la Casa del Actor.Alfredo Cordero, amigo de la también actriz de origen paraguayo, informó a Notimex que los médicos le han comentado que la artista se encuentra estable y presenta mejoría, por lo que es posible que en los primeros días de la siguiente semana sea dada de alta.Wanda hace casi dos meses abandonó el hospital para continuar con su rehabilitación, luego de sufrir nuevamente un infarto cerebral que le dañó el lado izquierdo de su cerebro, motivo por el cual no podía mover ninguna extremidad de su cuerpo.Cordero comentó que cuando la actriz de series de televisión como 40 y 20 y Simón dice salga del hospital, continuará con sus tratamientos alternativos a fin de que tenga una mejor calidad de vida, ya que ahora no puede moverse.Aclaró que la coprotagonista de la cinta Bellas de noche no se encuentra conectada a ningún aparato y mucho menos está en estado vegetativo. Los doctores han expresado que es difícil que Wanda se recupere; sin embargo, ella ha mostrado un leve avance.Por ello Cordero continúa con el plan de seguir con terapias alternativas que la ayuden a recuperarse, una vez que vuelva a la Casa del Actor, donde actualmente reside y recibe toda la supervisión médica necesaria.