Wanda Seux tiene daño cerebral grave; no hay qué hacer

"Médicamente para Wanda no hay nada que se pueda hacer. Ella está en un estado de un daño cerebral muy grande. Los médicos lo expresan muy bien; ese daño cerebral trae consecuencias que pueden ser infecciones en las vías respiratorias, deterioro del cuerpo porque no está al cien por ciento", comentó Cordero.

Alfredo Cordero, amigo de la ex vedettex reveló que sólo están esperando la muerte de la actriz de 71 años, pues médicamente no hay nada más que se pueda hacer para mejorar su salud.En entrevista con Ventaneando, Alfredo Cordero comentó que el daño cerebral que sufrió Wanda Seux ha tenido diversas consecuencias en la salud de la ex vedette, pues ha sufrido infecciones en las vías respiratorias e, incluso, deterioro del cuerpo.Además, el amigo de Seux también reveló que, últimamente, la ex vedette la ha pasado muy mal, pues "estuvo muy grave" y su situación sigue "muy delicada porque estuvo en peligro su vida.Luego de varios, en octubre, Wanda Seux fue reportada grave tras sufrir otro infarto cerebral que dejó paralizada la mitad derecha de su cerebro, por lo que perdió la movilidad y el habla.