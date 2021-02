WandaVision se convierte en la serie de televisión más solicitada en el mundo

Escuchar Nota

A mediados de la semana pasada WandaVisionen la lista de las series de streaming más vistas, manteniéndose en tercer lugar después de The Mandalorian y Cobra Kai. Sin embargo,. Si bien es cierto que tras el estreno del primer episodio de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen no se consiguió un gran impacto, la estrategia de proyectar sólo un episodio a la semana ya ha cosechado frutos.Los ejecutivos de Marvel Studiospara lograr mantener a la audiencia atenta y evitar que fuera un éxito de sólo un par de semanas si se aventuraban a estrenar la temporada completa como es común en otras plataformas como Netflix. Además, lo que ha sido de gran utilidad es que en cada episodio se resuelven algunas dudas, pero surgen otras que generan en el público gran expectativa.De acuerdo al informe realizado en Parrot Analytics, luego del espectacular estreno de Halloween, episodio inspirado en Malcolm el de en medio,. Cabe mencionar que esta plataforma analiza la respuesta en redes sociales, las calificaciones que otorga la audiencia y demás información útil que demuestre cuántas personas están viendo el programa. En sus primeras tres semanas al aire se había mantenido cerca del séptimo lugar; esto tiene sentido tomando en cuenta que la serie parecía haber tomado un rumbo totalmente distinto al que se había planteado en el MCU.Pero con la llegada de conocidos personajes como Jimmy Woo o Darcy, y al confirmarse que todo está pasando después de lo ocurrido en Avengers: Endgame,generando cada vez más tensión dentro de la historia. Wade Payson-Denney, el especialista detrás de Parrot Analytics, explicó cómo ha ido funcionando la producción de Marvel Studios frente al actual líder del streaming.Cuando vemos una serie de lanzamientos compulsivos como en Netflix, vemos que la demanda se dispara al principio durante una semana. Realmente aparecen al principio, pero se apagan rápidamente. Es un éxito rápido para estos streamers. Mientras que, con el lanzamiento semanal, vemos que la popularidad aumenta gradualmente con el tiempo, especialmente con un programa como The Mandalorian y WandaVision. Realmente mantiene a estos programas en la conversación por más tiempo.Sin duda, otro de los aspectos importantes que tuvieron que ver con la recepción en el último episodio fueron sus referencias a Malcolm el de en medio, una de las sitcoms más populares de principios de los dos mil. La serie creada por Jac Schaefferinspirada en una serie de comedia que haya sido representativa de cada época, y aún falta mucho por ver, así como varias dudas que poco a poco se han comenzado a resolver.Por ahorapara enfrentarnos al gran final de esta temporada.Información por Tomatazos