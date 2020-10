Warner Bros aplaza el estreno de The Batman y adelanta el de Matrix 4

Escuchar Nota

New release dates for Warner Bros. films



• 'The Matrix 4' — Dec. 22, 2021

• 'The Batman' — March 4, 2022

• 'The Flash' — Nov. 4, 2022

• 'Shazam 2' — June 2, 2023 pic.twitter.com/grKMI4oXdm — Culture Crave (@CultureCrave) October 6, 2020

The Batman,que está alterando todos los grandes lanzamientos de Hollywood.Warner Bros. anunció este lunes un buen, ya que, además de "The Batman", había atrasado previamente " Dune ", de Denis Villeneuve, del 18 de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021.Así,de Gotham.Por otro lado,que aterrizará en las salas el 22 de diciembre de 2021 en lugar del 1 de abril de 2022.Además de "The Batman",, de manera que "", del director argentino Andy Muschietti, se estrenará el 4 de noviembre de 2022 (frente al 3 de junio previsto de ese mismo año).Y "! Fury of the Gods" se irá incluso más lejos hasta el 2 de junio de 2023 cuando su fecha inicial de lanzamiento era el 4 de noviembre de 2022.Todo este rompecabezas no ha quedado resuelto del todo puesto que "Black Adam", del realizador español Jaume Collet-Serra y con Dwayne Johnson como protagonista, y "Minecraft", la adaptación del popular videojuego homónimo, se han quedado por ahora sin fecha de estreno.