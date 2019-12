Warner y DC revelan tráiler de la cinta animada Superman: Red Son

Ciudad de México.- Warner y DC animation lanzaron el adelanto de la película animada "Superman: Red Son" ("Superman: Hijo rojo") la cual está basada en un cómic escrito por Mark Millar en el 2003. Esta popular historia ocurre en una realidad alterna donde "El hombre de Acero" no crece en Smallville, Kansas, en Estados Unidos, sino que su nave cae en Ucrania, territorio de la Unión Soviética, donde se convierte en uno de los símbolos del gobierno encabezado por Stalin.



Con la premisa de Millar de "¿Qué pasaría si Superman hubiera sido criado en la Unión Soviética?" fue creada dicha historieta, en la que se basa la cinta, y que fue creada como una miniserie de tres partes. A diferencia de la historia original, la nave en la que viaja el bebé Kal El aterriza en una granja colectiva en Ucrania y no en Kansas con la familia Kent. La propaganda soviética describe a Superman como "el campeón de los obreros que lucha una batalla sin fin a favor de Stalin, el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia".



Entre las curiosidades de esta versión alterna de Superman es que no aparece la típica "S" en su pecho, en su lugar está el símbolo representativo del comunismo: la hoz y el martillo. Esta cinta también muestra una versión alterna de otros héroes como Wonder Woman, Batman y Linterna Verde los cuales ya se pueden visualizar en el tráiler.



Esta producción cinematográfica del superhéroe de DC Comics se estrenará en el 2020 bajo el sello de Warner Brothers y se distribuirá en medios digitales y por Blue Ray.