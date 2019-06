Warriors sale a defender su casa

Las finales de la NBA viven un nuevo episodio hoy cuando los Warriors reciban por primera vez en postemporada a los Raptors en el Oracle Arena, pero tienen varias cosas de las qué preocuparse.Primero, se confirmó que Kevin Durant, ausente durante los dos primeros partidos, no estará tampoco en este juego, quitándole un arma a los actuales campeones y una preocupación al equipo canadiense.Y no solo es esa baja, sino que los Warriors tienen la gran incógnita de que si Klay Thompson podrá disputar minutos, ya que será momentos antes del encuentro cuando se anuncie la presencia de uno de los Splash Brothers. Thompson salió en el partido pasado por una lesión en la pierna izquierda.Otra baja de los Warriors será la del centro suplente Kevon Looney, por lo que Andrew Bogut se perfila para ser quien dé minutos de descanso al recién recuperado DeMarcus Cousins.Quitando las bajas, los Warriors se vieron bien en el juego 2, cerraron la cortina defensiva y complicaron mucho a la ofensiva de los Raptors.La clave está en que los de la Bahía mantengan esa defensa que redujo a los Raptors a un 37.2 por ciento en tiros de campo (28.9% en triples) en el Juego 2.En tanto, los Raptors esperan recuperar su poder de fuego y ayudar a Leonard. Pascal Siakam (12) y Marc Gasol (8) no fueron los mismos, pero Toronto necesita recuperarlos para la causa.Si no juega Thompson, Kawhi tendrá libertad en la defensa para concentrarse en “secar” a Stephen Curry y guiar la ofensiva canadiense.Un partido clave, pues no solo es irse al frente en la eliminatoria, si no que puede ser un golpe en la moral de cualquier equipo el ganar o perder en el primer juego en casa de los Warriors, puede ser un partido que decante las finales.