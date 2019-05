West Ham, dispuesto a escuchar ofertas por ‘Chicharito’

La escuadra del West Ham está dispuesta a desprenderse de los servicios del futbolista mexicano Javier Hernández si recibe una buena oferta, según destaca el sitio de la BBC.De acuerdo al portal inglés, los Hammers están “abiertos a la posibilidad” de que Hernández se marche del club si logran recuperar un poco de los 20 millones de dólares que desembolsaron por el azteca en 2017 después de sus buenas temporadas en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen.Por su parte, ‘Chicharito’, quien tiene contrato con West Ham hasta verano del 2020, había expresado a la directiva inglesa su deseo de marcharse al fútbol español en el pasado mercado de invierno, según señala el sitio previamente mencionado. Sin embargo, el club no permitió su salida porque no estaba definido el futuro de Marko Arnautovic.Por el momento, se desconoce cuál podría ser el destino del ariete mexicano, quien todavía estaría interesado en jugar en España pero las ofertas más importantes podría llegar del futbol de Estados Unidos.Javier Hernández no participará con la Selección Mexicana en la Copa Oro porque está a la espera de su primer hijo que nacerá precisamente durante las fechas en las que se disputará la competencia de la CONCACAF.