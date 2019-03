‘Chicharito’ por otro paso para distanciarse del descenso

El equipo de West Ham United, que tiene entre sus filas al delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, tratará de dar otro paso más al frente para distanciarse de la zona de descenso de la Liga Premier de Inglaterra.Lo anterior cuando este sábado los Hammers le hagan los honores en el London Stadium al Newcastle United, en duelo correspondiente a la jornada 29 de la máxima categoría del futbol inglés.Sin la posibilidad de pelear por un puesto para competiciones europeas y luego de un inicio de campaña complicado, West Ham prácticamente se enfocará en sumar la mayor cosecha de puntos para culminar en la parte media de la tabla y dejar de lado el tema del descenso.Por ahora, los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini tienen 36 unidades en el décimo puesto, en la mitad de la clasificación, pero pese a ello no deberá confiarse en el cierre de certamen, pues una mala racha le podría complicar la situación y sufrir por no bajar de categoría.Cardiff City, que está en zona de descenso, posee 25 puntos, no tan lejos como se podría suponer, sobre todo para el Newcastle, que acumula 31 unidades.West Ham ha tenido un camino irregular, de igual manera el mexicano “Chicharito” Hernández, y así lo reflejan sus números, lleva cinco goles en la Premier League y en 19 partidos ha tenido actividad, en 10 como titular.Apenas en el pasado encuentro frente al Manchester City, el jalisciense apreció la derrota de los Hammers sentado en el banco de suplentes, hecho que para bien del mexicano cambie en el duelo de mañana ante las Urracas.