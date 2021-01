WhatsApp sabrá qué compras, entre otras cosas: INAI

Escuchar Nota

“Los nuevos términos de la política de privacidad de WhatsApp indican que la plataforma compartirá la información de los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, recolectando datos de contactos, la dirección IP o ubicación de quienes la utilizan en ciertas situaciones, lo cual representa un elemento a evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y continúan con el uso de la aplicación”.

El(INAI) pidió a losdeevisar detalladamente los nuevos términos de la política de privacidad y condiciones del servicio.De acuerdo a este organismo los nuevos términos y condiciones depermitirán a, propietaria de este servicio, compartircon otras empresas para crearen sus diversas plataformas.Fue el pasado 4 de enero, cuando WhatsApp notificó a sus usuarios sobre una nueva actualización en sus condiciones del servicio y la política de privacidad que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021.Eladvirtió que, aunque WhatsApp ha reiterado que la información que recopila será compartida con otras empresas, las medidas de seguridad para proteger la información compartida no están definidas claramente.Por ello, pide a los usuarios de WhatsApp revisar detalladamente los nuevos términos de lay las condiciones de uso, a fin de tomar una decisión informada, pues aquellos que no las acepten no podrán seguir usando esta aplicación y tendrán que recurrir a otras apps o servicios de mensajería en línea.Al aceptar esta nueva política de privacidad, afirma el INAI, los usuarios permitirán quecomparta algunos datos para quey otros prestadores de servicios tecnológicos tengan acceso a ellos; o bien, que los contratantes de servicios almacenen la información por medio de los servicios prestados.Lo anterior incluso aplica cuando el usuario no tiene cuenta de Facebook, pues tanto esta compañía como sus subsidiarias podrán reunir información sobre cuentas, números telefónicos, mensajes y transacciones.Luego de realizar una revisión a la nueva política de privacidad de, en un comunicado el organismo advirtió que los usuarios deben tomar en cuenta estas disposiciones:1. En el apartado “Información que recopilamos”, se establece quepodrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, pero no precisa cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos mencionando que cuando sea el caso, informarán al usuario respecto a quéy con qué finalidad se utilizará dicha nueva información.2. En el apartado “Información que nos proporcionas” se describen los datos que los usuarios deben proporcionar para hacer uso de la aplicación; se detalla que el usuario puede compartir información sobre los números de teléfono de sus contactos y, en caso de usar los servicios de pago, compras u otras transacciones financieras. Se establece queratará información adicional que incluye datos sobre transacciones y cuentas de pagos como el método de pago, detalles del envío y el importe de la transacción. De esta formasabrá cuánto, cómo y qué pagas.3. En el apartado “Información recopilada automáticamente” se indica que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las opciones que utiliza comoambién señala que se recaba información sobre el dispositivo y la conexión, además de reunir y hacer uso de la información de ubicación del usuario, cuando éste hace uso de las opciones relacionadas con ese dato.4. En el apartado de “” se establece cómo se trabaja en conjunto con proveedores externos, servicios de terceros y otras empresas de Facebook. Si bien se señala que WhatsApp recibe y comparte información con otras empresas, no se definen con claridad las medidas de seguridad para proteger la información compartida.Así, elconcluye que…