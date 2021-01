WhatsApp solo compartirá tu información con Facebook si chateas con empresas

Escuchar Nota

“La mensajería con empresas es diferente a la mensajería con su familia o amigos. Algunas grandes empresas necesitan utilizar servicios de alojamiento para administrar su comunicación. Es por eso que brindamos a las empresas la opción de utilizar servicios de alojamiento seguro de Facebook para administrar los chats de WhatsApp con sus clientes, responder preguntas y enviar información útil como recibos de compra”, explicó la plataforma.

“Queremos dejar claro que la actualización de la política no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares de ninguna manera. En cambio, esta actualización incluye cambios relacionados con la mensajería de una empresa en WhatsApp, que es opcional y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos”, explicó la empresa a través de un comunicado.

Como seguramente ya sabes, a partir del próximo 8 de febrero entrarán en vigor los nuevosy política deenque se tienen que aceptar si se quiere seguir utilizando la plataforma. Entre los cambios se habla de una mayor integración con, lo que los usuarios han interpretado como un riesgo para su privacidad, pero en realidad la mayor parte de las actualizaciones tienen que ver con la interacción con las empresas.En elque está llegando a los usuarios se explica que los cambios se refieren a la manera en que WhatsApp procesa los datos de los usuarios; a cómo las empresas pueden usar los servicios alojados enpara almacenar y administrar sus chats de WhatsApp; y cómo la plataforma de mensajería pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.Si bienestá solicitando compartir una serie decon Facebook, y terceros autorizados, como el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil y laesto aplica cuando se trata de un chat con alguna empresa.WhatsApp está explicando que la razón por la cual está solicitando la autorización para poder compartir esos datos es que le permitirán comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con el fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook.Facebook asegura que con su actualización busca ser más transparente sobre la manera en que las empresas que utilizan sus servicios utilizan la información de los clientes, por lo que etiquetarán claramente las conversaciones con los negocios.Añadió que con la llegada de nuevas funciones comerciales algunas empresas mostrarán sus productos directamente dentro de WhatsApp y, si eliges interactuar con las tiendas, su actividad de compra se puede utilizar para personalizar tu experiencia y mostrar ciertos tipos de anuncios en Facebook e Instagram.Es así que la reciente actualización de las políticas de privacidad está enfocada al segmento empresarial, es decir, pensada paraa quienes próximamente Facebook les ofrecerá el servicio de almacenamiento de datos.Debido a laque despertó la actualización,está aclarando, entre otros puntos, que ninipueden leer tus mensajes o escuchar tus llamadas con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo ya que las conversaciones están protegidas por un cifrado de extremo a extremo.También explicó que no guardan registros de a quién estás enviando mensajes y que no tiene acceso a tu ubicación, de hecho, cuando compartes esa información con alguien en WhatsApp se envía como un mensaje cifrado.Otro punto que aclararon es que no comparten tus contactos con Facebook, es decir, cuando se otorga el permiso para acceder a la agenda, solo ven los números de teléfono pero estos no se envían a otras apps.Por último recordó que una de las opciones disponibles para tener un mayor nivel de privacidad es la configuración dede losdespués de ser leídos. Y que, si quieres conocer toda la información que WhatsApp tiene de ti puedes descargarla, solo ve al menú, elige ajustes, da clic en cuenta y por último en Solicitar info. de mi cuenta.