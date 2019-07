WhatsApp vs Telegram: ¿cuál es más segura y útil?

Enviar mensajes, audios, llamar y hasta enviar archivos, es la evolución de las apps de mensajería. Con un mercado dominado por WhatsApp y sus mil 500 millones de usuarios, alternativas como Telegram busca hacerle competencia. Cada una presenta diferentes características y aquí te las compartimos para que decidas cuál es mejor.Hablar de forma privada y sin que las conversaciones sean interceptadas, es lo que las dos apps ofrecen a sus usuarios.Al contar con cifrado de extremo a extremo, esta funcionalidad en WhatsApp aparece en todas las conversaciones, mientras que en Telegram sólo en los chats secretos.Sin embargo, si no tienes una app externa que bloquee WhatsApp, cualquier podrá ver tus chats.En Telegram lo puedes proteger con PIN y contraseña, aunque el primero anunció que próximamente se podrán proteger los chats con huella dactilar.En Telegram también puedes escribir desde un teclado modo incógnito, protección contra capturas de pantalla y mensajes y chats que se pueden borrar con plazo indefinido, sin importar si se enviaron hace un tiempo.Aunque la función principal es enviar mensajes de texto, las dos se han abierto a diferentes funcionalidades.En los dos puedes enviar fotos desde la galería de tu dispositivo, archivos, música, contactos, emojis, stickers, gifs y clips de audio.Sólo Telegram permite enviar videos, además de archivos con un tamaño de hasta 1.5 gb.WhatsApp da la cara y cuenta con videollamadas desde 2016, y dos años abrió la opción para invitar a más usuarios y hacerlas grupales.Telegram es la única de las apps de mensajería que no ofrece videollamadas, pero sí llamadas de voz.Si buscas hacer un grupo donde no quede fuera nadie, la aplicación nacida en Rusia también ofrece chats donde interactúen hasta 200 mil personas, mientras que WhatsApp sólo hasta 256.Si quieres chatear cómodamente mientras navegas en tu PC, en la aplicación propiedad de Facebook debes tener conectado tu smartphone a internet. Recientemente, se puede en dos dispositivos simultáneamente.Como servicio basado en la nube, en Telegram puedes iniciar sesión sin tu celular y los dispositivos que quieras.Telegram destaca en funcionalidades únicas que WhatsApp no ofrece, si bien esta popular aplicación cuenta con otras que podrían ser imprescindibles.