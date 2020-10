WhatsApp Web: Cómo solucionar ‘teléfono sin conexión’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para los usuarios que gustan de la practicidad tecnológica seguramente más de una vez les ha aparecido el mensaje “teléfono sin conexión” al usar la aplicación de Whatsapp Web.



Puede resultar un tanto molesto para aquellos que desean tener las conversaciones desde su computadora, pero solo debes seguir algunos pasos para solucionar el detalle de la “falla”.



La razón por la que aparece este mensaje se debe a que se perdió la conexión entre el dispositivo móvil y la sesión en la computadora. Este servicio solo funciona cuando el teléfono está cerca y comparte una conexión de red similar.



El mensaje de “teléfono sin conexión” no es en sí un error, es una alerta que te indica que debes verificar algunas condiciones que podrían estar afectando la vinculación entre la app de escritorio y tu móvil.



¿Cómo solucionar de forma eficiente la falta de conexión?



Para que Whatsapp Web funcione sin contratiempos con tu celular, lo primero que debes hacer es cerciorarte que tu dispositivo cuenta con una conexión estable a internet.



Para verificarlo puedes prender y apagar tus datos, el ícono de conexión Wi-Fi e incluso, en casos más complicados, es mejor que actives y desactives con un lapso de 15 segundos el “Modo avión” de tu celular.



Después de hacer este procedimiento, se espera que ya no te aparezca el mensaje en la app de Whatsapp Web.



Otra razón por la que aparece la leyenda de “teléfono sin conexión” es porque tu celular está lejos de tu computadora; lo mejor que puedes hacer es reducir la distancia y acercarlo lo más posible.



Una solución más que puede funcionar es la de abrir la app en tu teléfono al mismo tiempo que tienes desplegada la función de escritorio de este servicio de mensajería instantánea.



Por último, podrías, verificar la conexión de tu computadora e incluso, si notas que no puedes solucionar la recepción de internet; podrías reiniciar tu ordenador.



