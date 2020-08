WhatsApp ya no te dejará sacar capturas de pantalla en los chats

Escuchar Nota

Ciudad de México.- WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo , debido a su popular uso y la forma rápida con la que se puede comunicar, ya sea por mensajes, llamadas y videollamadas. Desde hace tiempo la app ha buscado actualizaciones para cuidar a los usuarios con la privacidad. Por ello, recientemente se dio a conocer que ahora ya no podrás hacer capturas de pantallas de los chats. Esto con el fin de que la conversación quede entre dos.



Aunque quizá para muchas personas, estas nuevas retracciones no serán del agrado de todos, está pensada para que los usuarios puedan tener la mayor privacidad de conversaciones y así evitar que guarden una imagen con algo que dijiste.



Esta nueva función podrá activarse cuando la nueva función de huella dactilar esté activada en tu equipo Android. A partir de este momento te podrás olvidar de las capturas de pantalla.



La aplicación de mensajería WhatsApp ha introducido una nueva función para evitar la difusión de bulos que permite llevar a cabo búsquedas en Internet cuando se reciben mensajes reenviados para comprobar así la información que contienen.



Las búsquedas en Internet pueden realizarse desde WhatsApp a través de un icono con forma de lupa que acompaña a los mensajes de chat reenviados -identificados con una doble flecha-.



De esta manera, WhatsApp sube el contenido del mensaje directamente al navegador para buscarlo en Internet, sin que el usuario tenga que copiarlo, aunque la plataforma no accede al contenido del mismo, como ha informado en un comunicado la plataforma, propiedad de Facebook.



Estas búsquedas tienen como objetivo "ayudar a que las personas encuentren resultados sobre las noticias u otras fuentes de información del contenido recibido", según ha asegurado WhatsApp.